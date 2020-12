Del saque somos carnecita... La firme que todos están contando las horas para que este 2020 se vaya de una vez. Y los que están con ‘terciana’ son los ‘partidores’. Ese ‘dengue’ es más fuerte que la nueva cepa del coronavirus. No saben qué excusa inventar para meterse una escapada y ver a la ‘canalla’. A pesar de la pandemia, hay algunos que no aprenden. En estos tiempos, no hay nada mejor que pasarla con los que más amas, en casita, cuidando a los tuyos y agradeciendo a ‘Papalindo’ por tener salud. Sí, señores...

A propósito, me cuentan que ‘Cachurrito’ anda desesperado por conquistar una nueva flaca. Dicen que su nombre empieza con ‘C’ de Cinthia y es modelo. Ella se ha ido a vivir a Tarapoto y lo ha dejado loquito. Fijo que también se arrodilla , pide matri y después lo ‘atrasan’. No se olviden que el hombre fue primero que el ‘ruso’ con la ‘Totó’. Asuuu...

Me avisan que hay un ‘extranjero’ que tiene buen corazón con sus ‘amiguitas’. Como no pudo pasar Año Nuevo en la capital, mandó un ‘causa’ para que le regale un celular de última generación a María Fe, una mamasota que vive en Chorrillos. El hombre también le dio un buen centro, pero le aclaró que nada de verse ni ‘wasapearse’ para evitar problemas. Ya aprendió la lección después de lo que pasó con la rubia. Asuuuuu...

Así que el ‘Rey de los bloopers’ no le teme al ‘bicho’. Está fulbiteando en todos lados sin tapaboca y el único que alcohol que usa, no es para las manos, sino el que se mete a la garganta para apagar la sed después de la pichanguita. No sean malos...

Así que la administradora del club del final de la Javier Prado chapó sus chivas y se fue de vacaciones a una playa del sur. Mientras todos los clubes contratan y arman sus equipos, ella está tomando el sol y metiéndose sus chapuzones. Hummm...

Un abrazo y los mejores deseos para todos los lectores. Pidamos salud y bienestar por nuestras familias en el brindis de las 12. El próximo año regresaré más bravo y con las primicias para toda mi gente. ¡¡Feliz 2021!!... Me voy, soy fuga.