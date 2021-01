Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘Rey’ sacó a comer a la ‘patrona’ y ella no entendía por qué estaba tan afanoso recargando sus puntos ‘bonus’. Lo que pasa es que se sentía culpable de haber retomado conversaciones con una animadora trujillana con la que anteriormente tuvo un romance desde que vivía en Juliaca. Curuju...

Así que ese central que hace ‘sombrita’ y el lateral ‘Básquet’ se fueron de la manito a recibir el Año Nuevo a la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Viajaron cada uno en su ‘nave’, bien ‘acharlados’, pero cuando estaban en plena carretera se encontraron con las protestas del paro agrario. Como no podían pasar, se bajaron a ver si alguien los reconocía.

Como nadie los empelotó, amenazaron con pasar de todas maneras, hasta que cuatro manifestantes se les acercaron y los ‘parcharon’. Dicen que uno estaba más grandazo que el defensa. No les quedó otra que esperar un ‘cachito’ para seguir su camino. Qué palta...

Así que ‘Amén’ es bien angurriento y busca chapar de todo. Cuando tenía el buzo en La Vicky, había arreglado con un defensa que botaron el año anterior y se fue a jugar con los chalacos. El parrillero estaba a punto de cobrarle su ‘peaje’ con el regreso, pero el muchacho decidió irse al ‘Ombligo del mundo’. Ahora el hombre lo timbra para pedirle su comisión, porque dice que él lo recomendó. Qué abuso...

Me avisan que en el club que perdió la final nadie tiene eso que ponen las gallinas para decirle a algunos jugadores que ya no los quieren. Los llaman para renovar y les ofrecen menos billete. Como es un sueldo ‘michi michi’, varios están rescindiendo y los dirigentes quedan como los buenitos. “Quisimos renovarles, pero no aceptaron”, es el floro que le meten a ‘Iván Cruz’ y a sus hinchas. Ayayayay... Me voy, soy fuga.