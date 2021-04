Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un parrillero que está dirigiendo en Primera porque se le presentó la virgen, no cometerá el mismo error que tuvo en su anterior equipo donde se peleó con los jugadores y lo terminaron ‘cocinando’. Ahora se ha amarrado con los bravos, sobre todo con la estrella, y les sigue el amén.

Es pura risita y los hace trabajar cuando ellos desean. La firme que eso no dura, así no se gana el respeto de un plantel. Eso solo demuestra falta de carácter. ¿Ustedes creen que Mourinho, Guardiola, Klopp, Zidane o Gallardo logran títulos por hacerse los buenitos con los futbolistas? No soy mago, pero no le veo mucho futuro. Así es...

Ese seleccionado que perdió feo con una rubia siliconeada en la tierra del ‘Chavo’ no se da por vencido. Se ha quedado con las ganas y va por un segundo round. Está que le escribe a una amiga de ella para que sea el puente y lo perdonen. A cambio le ofrece detallitos, viajes y shopping. Paganini al mango por caricias falsas. Qué feo....





Me cuentan que en el buen momento de Renato Tapia, Pedro Aquino y Sergio Peña en sus equipos tiene mucho que ver con su alimentación. Dicen que los tres contrataron un nutricionista bravo que los puso en forma. Eso sí, pagaron sus buenos ‘cocos’, pero invirtieron en su cuerpo, que es la herramienta de trabajo de un futbolista profesional. Ahora empiezan a cosechar resultados. Pensar que hay muchos que salen de entrenar y son puro cebichito y comida chatarra, harta grasa y encima la bajan con una ‘chela’. No se cuidan. Ayayayay...

‘Aladino’ está en su mejor momento en la tierra de los camellos. Juega seguido, hace goles, tiene a su familia al lado y encima, como es carismático, es el engreído de los bravos de su club. Ojalá que siga así, que se aleje de los ‘chupamedias’ y no se le despierte el ‘bichito’ por la fruta prohibida. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.