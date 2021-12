Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que el día que el ‘venenoso’ del ‘equipo de todos’ le organizó el cumpleaños a su viejito, se desapareció un par de horas. Después del abrazo se quitó a un ‘telo’ de la cuadra 5 de la avenida San Borja Sur. Allí se encontró con una modelo que recién empieza a buscar fama y parece que lo va a conseguir. Ya les contaré más de ella. Ayayayay...

Se le viene la noche al ‘Rey de los bloopers’. La mamá de su hija ya presentó la demanda por alimentos y pide que le deposite, por todos los años que se hizo el loco, una suma cercana a los 80 mil ‘cocos’, además de solicitar impedimento de salida del país. La neta que por esos temas de repente no lo llaman para renovar. Qué feo...

Hay un run run que la ‘Hiena’ está palteado, angustiado, preocupado . Dizque se ha metido con quien no debe. Ha estado echándole maicito a una mamacita de Villacampa, en el Rímac, y el ‘duro’ ya se enteró y desde que lo tiene advertido, el pelotero no baja para nada a Muñoz, su barrio. Incluso, ya dejó de escribir en sus redes. A su ma’re...

‘Cachurrito’ es full recurso. Ha organizado una rumba este fin de semana, en la cancha de fulbito de su viejo. Va a vender cebiche, cerveza y va a tocar un grupo de timba. El pelotero no cree en terceras olas, ni en la nueva variante del coronavirus. Por un billete, se olvida de todo. Así no es... Me voy, soy fuga.