Del saque somos carnecita... La verdad siempre sale a la luz. Sea buena o mala. Ya me contaron que el volante al que le encanta mirar el ‘solcito’, volvió a buscarla. Le insinuó para regresar y ella respondió con números. Ahora pide el alquiler de una casa en La Molina y también una ‘nave’ del año. Lo peor de todo es que el ‘gilazo’ aceptó las condiciones. Solo espera cobrar con su nuevo equipo y le cumple sus caprichitos. La firme que a esa muchachita con las justas le invitó un Halls. Rexuxa...

Me cuentan que ‘Cachurrito’ tiene su Alondra. No es modelo, tampoco hace comerciales, pero luce un cuerpazo y es mayor. Está gestionando todo para llevarla a Pacasmayo un par de semanas y le contestó que iba, pero con su hija. Sola no se movía a ningún lado. Curuju...

Me pasan la voz que un técnico de un equipo histórico pidió refuerzos para la defensa y le dijeron que mejor se apoye en los juveniles. Su ‘barreta’ fue que necesitaba gente experimentada y se trajo un par que antes fueron representados por su ‘cachorro’. No son de gran nivel, tampoco van a ser titulares indiscutibles, pero descartó a los chibolos del club. Ustedes saquen sus conclusiones...

Me avisan que los dirigentes de la ‘U’ y exjugadores cremas no se acuerdan de dar una vuelta por la casa del gran ‘Pichicho’ Benavides. El tío se recupera de a poquitos de algunos males que lo postraron y siempre pregunta por su gente. No quiere billete, mucho menos dar pena. Solo necesita ver a sus causas y antiguos pupilos. Con eso le alegran el día. Y no va ser... Me voy, soy fuga.