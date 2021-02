Del saque somos carnecita... Me cuentan que el ‘Pulpo’, ahora que no se puede hacer nada en la Videna, se ha puesto a ejercitarse en el jardín de su casa para estar en forma, ya que se vienen los partidos ante Bolivia y Venezuela. Suda la gota gorda y está agilito. Ojalá nomás que no se le ocurra hacer reacondicionamiento en el Wimbledon. Plop...

Ahora que el volante ‘charrúa’ con pinta de hippie dejó el fútbol profesional, empezó a recuperar amiguitas. Ya tiene fecha de salida con una chica de la avenida Prescott, en San Isidro. La había descuidado el año pasado porque estaba metido en el campeonato, pero ahora le sobra tiempo y ya no tiene que cuidar las ‘llantas’. Curuju...

Ya me enteré que al final de la avenida Javier Prado han contratado un ‘espía’ que le cuenta todo a ‘Iván Cruz’ y los directivos de lo que hablan los peloteros en el vestuario. Si rajan, ‘maletean’, si demoran en los pagos y quiénes son los más bravos. Dicen que ya descubrieron quién es el ‘zapatito roto’ que lleva y trae, al que timbran y suelta todo. Asuuuuuu...

El que llegó a la capital es el ‘Guía sexual’ procedente de Bolivia, donde trabaja como gerente de un club grande. Ayer, por la mañana, ni bien bajó del avión se mandó al ‘Duty Free’ y preguntaba por perfumes. Al final acabó averiguando precios de los chocolates y después de quitarle el tiempo a la chica que atendía se fue. Parece que una amiguita que conoció donde hay ‘foquitos rojos’ había bajado de su misma ‘nave’ y no quería que lo vean con ella. Noooooo... Me voy, soy fuga.