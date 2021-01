Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el delantero que estaba mal de la rodilla y hasta ahora no ‘chapa’ club se cansó de florear por ‘wasap’. Como anda soltero y no recibe cariñito, sintió ganas de pasarla bien, pero como tiene miedo de que lo ‘siembren’ llamó a un patita que nadie sabe en qué trabaja para que sea el alcahuete.

Es el encargado de hacerle casting para que disfrute bien sus vacaciones. Ojalá no le vaya a tocar una ‘Chica realidad’ y termine en el programa de la ‘Urraca’. Guarda ahí...

Así que el ‘zambito camiseta’ está haciendo travesuras con una corredora de autos. Ya me van a dar el nombre, pero según dicen está más rica que un vaso de limonada heladita en el desierto. Por ahora todo es ‘caleta’, aunque afirman que el muchacho anda muy entusiasmado y ella solo está jugando naipes. Asuuu...

Así que ese ‘gato techero’ que hace años no dirige ni el tránsito escribe todo el día de fútbol. Desde su Twitter critica a colegas, hunde jugadores, desautoriza árbitros. Esa es su táctica para tumbarse entrenadores, venderse con los dirigentes y ver si algún incauto lo contrata. Toditas se las sabe...

Bien los celestes con el ‘Piki’. Se dedicará a formar nuevos talentos. Todo bien que les hable de raza, esfuerzo, garra y profesionalismo para defender el balón, pero que no les enseñe a darle a la pelotita porque van a terminar pateándose los tobillos. Plop... Me voy, soy fuga.