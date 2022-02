El zambito más rankeado tiene un ‘causa’ que le hace las ‘relaciones públicas’ con cualquier ‘personal’

Del saque somos carnecita... Golazo de Cueva en Arabia. El volante está pasando su mejor momento y ojalá que ni se resfríe porque se viene la fecha doble de Eliminatorias que será de infarto. Las ausencias del ‘Chato’ y Lapadula se sintieron ante Ecuador y necesitamos a todos en buen nivel para esas dos batallas finales. En el Centenario esos van a salir a meternos con pelota y todo al arco. Ojo ‘Tigre’, que los detalles marcan la diferencia en la recta final. Y no va cher...

Ya me contaron que el zambito más rankeado de nuestra pelotita tiene un ‘causa’ que le hace las ‘relaciones públicas’ con cualquier ‘personal’ que le pida. Él ya no llama, tampoco escribe al ‘wasap’ de las muchachas y mucho menos se regala con encuentros previos. El encargado de todos esos trámites es el amigo del ‘venenoso’, un ‘man’ que vive en Matellini y fue el principal responsable de que su ‘matri’ haya tambaleado. La firme que los ‘chupes’ y alcahuetes’ abundan y hasta se recursean bien haciendo todo tipo de mandados. Así es...

LA HIENA Y EL ‘CHONGAZO’ POR LOS TÍTULOS

Me cuentan que la ‘Hiena’ camina ahora por la sombrita y bien caleta. Dicen las malas lenguas que ha chocado con la hermana de un palomilla del Rímac, por eso lo miran mal y no lo quieren ver por la zona. Como el pelotero es ‘podrido’ no se confía, mejor evita salir y anda guardadito en casa. Lo malo es que el hombre no puede con el bichito. Ayayayayyy...

YA ME ENTERÉ que se armó un chongazo luego de que un canal que transmite los partidos pasó un informe sobre los títulos que tiene un equipo grande. Los hinchas del ‘compadre’ se arañaron, levantaron pueblo y alborotaron la redes sociales. En el medio retrocedieron y para lavarse las manos cortaron la cabeza de un directivo de rango menor, que no era otro que el hijo de la ‘Mosca’, mientras los que en verdad hicieron la del ‘Chavo’ siguen como si nada. Hummm... Me voy, soy fuga.

