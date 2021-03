Del saque somos carnecita... La firme que en las redes mucho de lo que se ve es apariencia. Vendes imagen de feliz, exitoso, romántico y lo que quieras. Pero muchas veces la realidad es otra. Un arquero salía con su pequeño en brazos, asegurando que es el amor de su vida y seguro que es así, pero hay algo que no entiendo: le abrirán juicio porque no da una pensión justa. Dicen que solo pasa 500 soles mensuales argumentando que está desocupado. La mamá del niño está ‘arañada’ porque es mezquino con la criatura teniendo seis depas en zonas ‘fichas’ y alquilados. Así no es...

Me pasan la voz que ‘Cayo’ perdió la confianza de un ‘Bombardero’. El delantero que se quedó a vivir en Alemania tiene terrenos en Chincha donde cría caballos y le encomendó al ‘partidor’ que se encargue de administrarlos, pero hay un run run que se maleó inflando precios de los alimentos para los animales y desde Munich llegó un mensaje de voz: ‘Gracias por todo’. Qué palta...

El jueves pasado cumplió años la ‘Hiena’ y apagó sus velitas junto a su novia con la que convive hace una semana. A la chica hasta ahora no le alza ni la voz. Cómo estará de templado que prepara la cena. Unos cuentan que es porque realmente se ha enamorado y otros aseguran que la señorita tiene familia pesada y que a la primera lo corrigen sin avisar. Ayayayayay...

El ‘Zorrito’ es afortunado en el juego, pero desafortunado en el amor. Entrenaba en Pisco, en las noches hacía sus travesuras con una amiguita de la zona, pero al día siguiente se ponía de pie. Lo que no sabía es que su flaca contadora, que vive en Lima, llegó de madrugada a buscarlo y lo ampayó con las manos en la masa. Lo vio, lo insultó y volvió a la capital. Rexuxa... Me voy, soy fuga.