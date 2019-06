El empresario-comentarista se quedó sin el dulce porque el equipo del 'Pochechino' lleva 7 fechas sin perder

Del saque somos carnecita.. . La firme que voy a repetir lo que escribí el año pasado cuando se juntaron dos ‘caminantes’. Esas relaciones no tienen futuro ni éxito, son de ratitos, meses o algunos añitos. El desenlace siempre es el mismo: Uno de los dos hace la del ‘Chavo’. Infidelidad, traición y deslealtad. Es la suma de dos siniestros, maquiavélicos, calculadores y maquinadores; así el varón o la dama la peguen de románticos, melosos, intensos y cariñosos. Los peores son esos o esas que quieren llamar la atención diciendo ‘te amo’ o ‘eres mi vida’ en el Facebook o públicamente. También los que preparan sorpresitas para que digan ‘qué buenito’. Para qué la bulla si puedes demostrar tus sentimientos a solas, en privado y dentro de cuatro paredes. Sí, señores...

Mi respeto y admiración para Jürgen Klopp, un revolucionario del fútbol, un crack del banquillo, un bandido de la zona técnica. El alemán le da la razón a los procesos, pero aquí es difícil respetarlos, porque cuando no funcionas, te botan como una mela. Recién en su cuarto año en el modesto Mainz (2005-2006), logró clasificarlo dos años seguidos a la Copa UEFA. Luego con el Borussia Dortmund, también en su cuarta temporada, ganó la Bundesliga (2010-2011) y después perdió la final de la Champions con el Bayern (2012-2013). Con el Liverpool, en su cuarta campaña, se llevó la ‘Orejona’ y terminó segundo en la Premier League con 97 puntos, unos menos que el City. El blanco, con tiempo, arma equipazos. Lo malo es que aquí vienen chistosos que bajan videos de YouTube para los trabajos de campo, hablan bonito y nos roban la plata. Así es...

Me pasan la voz de que el empresario-comentarista se quedó sin comisión, sin el dulce, porque no pudo colocar ni al guerrazo a ese parrillero que se alojó varios ‘Días’ en la casa de un dirigente de la franja. El hombre ya contaba la guita hasta con los dedos del pie porque alucinó que lo tenía cuadrado en un container de ‘Basura’. Pero el equipo de ‘Pochechino’ tiene 7 partidos sin perder y lo dejó en ‘offside’. Ahora el argentino ha terminado en Bolivia, donde se va a pelar de frío. Pobechito...

Estamos hasta las hueveras y por eso seguiremos dando vergüenza a nivel de menores, Copa Libertadores y Sudamericana. Me cuentan que un club de provincia ha tercerizado su reserva como si fuese una empresa. Es el colmo que para jugar tengan que ‘matricularse’ o de lo contrario no salen en lista. El DT del primer equipo no tiene nada que ver con el tema, pero tampoco da la ‘pepa’ ni presiona al bravo para que no les apliquen el abuso a chicos que sueñan con hacer carrera. Varios ya tiraron la toalla. Así se desperdician los talentos. Ayayay... Me voy, soy fuga.