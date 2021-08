Del saque somos carnecita... Para mí los ‘partidores’ son unas lacras. Y peores son los que vienen disfrazados de caballeritos, buenitos, comprensivos y ‘paños de lágrimas’. Yo los huelo, los volteo, los saco en una. El caso de un ‘cacharrero’ de la televisión no me sorprende porque hace algunos años quiso meter de guerra a su compañera de telenovela a la habitación de un hotel en el extranjero y rebotó mal. La chica ‘face to face’ y públicamente le dijo que no era el perfil de hombre que le gustaba. Quiso ganar de ‘pepa’ y quedó por los suelos. El tema aquí es la actriz. Ella tenía una relación con un actor y para descartarse utilizó la frasecita clásica ‘estoy confundida’. Esa es antigua, de los años 70. Hay que ser más original. Cuando hay amor, no hay dudas. Es blanco o negro. ¿Y el ‘atrasado’? Se me cayó todito. Tenía imagen de tipo duro y al final era un gelatina, un flan. No porque lo hayan engañado, porque eso le puede ocurrir a cualquiera. Esto le pasa por mandar mensajitos romanticones por las redes. Eso es para los chibolos y sonsos. Qué feo...

Me pasan la voz que un pelotero del ‘Rojo matador’ ha hecho rico a un cirujano. El sanazo sigue endeudado por pagarle unos arreglitos a una simpaticona de buena talla porque es un ‘caballazo’. Lo curioso es que la flaca, cuyo nombre empieza con la ‘P’, ha hecho la ‘rehabilitación’ en las manos de un zurdito apiolado que ha moldeado su figura y medidas. Le ha quitado los rollitos que sobraban a puro cardio. Uno es presupuesto y el otro gustito. Pagó el ‘michi michi’ y que juega en el medio local. El que tiene hartas monedas y la rompe en el extranjero se la llevó de alivio. Ojo que no es defensa el afortunado. Así es...

Por siaca, en el Rímac hay algunos saloneros que lo saludan al ‘Piqui’ y por detrás le meten un carretillón a la tibia y peroné. Es que no entienden cómo le han dado la reserva sin tener experiencia. Reniegan que de fresa con leche le den esa categoría importante. La ‘Mosca’ no se mete porque lo quiere a 10 mil kilómetros. Es que los charrúas y argentinos son elegantes y ‘cara de palo’ para serrucharte. Y no va a ser...

Hace poco estuve en los ‘Reyes del Perú’, popularmente conocido como ‘Pilo’ en la Ciudad del Pescador, en el Callao, para comerme un mero con su tacu tacu y sus tequeños de pulpa de cangrejo. Recontra serio el point de los peloteros y farándula. Cuando ya me arrancaba, me para mi brother Beto del local: ‘Bombardero, cumplo 15 añitos de casado con mi Andrea de toda la vida. Ponle que sin ella, soy nada’. Los chalacos somos sentimiento, tenemos nuestro corazoncito. Que sean 50 vueltas más y lleguen a viejitos de la mano...

Me voy, soy fuga.