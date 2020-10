Del saque somos carnecita... La verídica que estoy de acuerdo con Juan Carlos Oblitas. ‘No seamos ingenuos, hay que voltear la página’, dijo el directivo de la Federación. El ‘Ciego’ ha sido futbolista y entrenador, y sabe de los intereses que se mueven dentro y fuera de la cancha. Ya se elevó el reclamo a Conmebol, ahora a preocuparse en armar un equipo sólido para enfrentar a Chile y Argentina. En la agenda de los ‘mapochos’ cuentan con los tres puntos ante Perú y ya alistan el regreso del ‘Pitbull’ Medel, el golero Claudio Bravo, el volante Erick Pulgar y el delantero Fabián Orellana. O sea, van con todo. Sería un error que nosotros no hagamos lo mismo. Así es...

Chile guerreó en Uruguay y no la pasó bien con Colombia en casa. Dos partidos y un punto. No son tontos. Nadie te regala un cachito. Dejar pasar más fechas sería un disparo a los pies. Me preocupa quién será el reemplazante del ‘León’ Zambrano en la zaga. Sobre todo porque al frente estarán Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, que se juegan su final ante la ‘Bicolor’. La duda es Miguel Araujo o Anderson Santamaría para acompañar a Luis Abram. El primero es bueno, pero a veces peca de ingenuo, le falta malicia, el segundo va fuerte a las divididas, aunque aún no termina de convencerme. El llamado de Rhyner, que juega en la Segunda de España, que sirva para que se ‘pongan las pilas’ y me tapen la boca. En Eliminatorias no basta con jugar bien, hay que sumarle garra, coraje, motivación y estar al 200 por ciento. Y no va cher...

Me alegra que el chico Vilca empiece a tener rodaje con la Sub-23 del Newcastle. Eso le dará competencia y lo hará crecer con miras a una próxima convocatoria, porque la carrera es larga. A propósito, ya me contaron por qué lo vendieron en menos de 500 mil dólares a las ‘Urracas’. El muchacho quedaba libre en diciembre y en la ‘Franja’ prefirieron rematarlo con tal de ‘chapar’ algo. Ojalá que ese billete no vaya al bolsillo de algún ‘uña larga’. Ayayayay...

