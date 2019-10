Un enano goleador que no es el mismo en ‘la sele’, le ofrece viaje y estadía a una pecosa que camina por San Isidro

Del saque somos carnecita. .. Hoy todos juntos, todos una sola idea en el Callao, porque yo soy chalaco neto. El Sport Boys necesita de cada hincha de la rosada para calentar esa ‘olla’ llamada ‘Miguel Grau’. Es el partido de la temporada para salir de la zona roja y de allí en adelante son puras finales. Y vamos a apoyar al equipo con la garganta y que se sienta en la cancha. Nos toca la ‘U’, que es líder, pero la verdad no es nada del otro mundo, su juego no me llena. Es ganable y sin Corzo es más fácil todavía. Por siaca, Velarde no es marcador derecho y hay que apurarlo. Quina tampoco es back y hay que ir por la coja. Se necesita taponear el lado izquierdo de Vásquez, que se proyecta seguido. La volante es trotona con Guarderas, Barreto y Barco. La tocan, pero hay que ser intensos para recuperarla rápido. Los que pueden hacer la fiesta son Hohberg y ‘Chiquitín’ Quintero. Así que a esos dos ni un cachito, vayan a la pelota-canilla. Ya no va la ‘charla técnica’. Todo masticadito, ha sido con manzanitas. Sí, señores...

Ya me contaron que un ‘Enano goleador’, que en la ‘Bicolor’ no es el mismo, ahora anda ofreciéndole viaje y estadía a una pecosa que camina por San Isidro. Con ella ya cayeron en el pecado de la infidelidad un par de veces y en un ‘telo’ de Chorrillos, cerca de los ‘Pantanos de Villa’. La señorita le ha pedido que lleguen sus vacaciones de marzo y la hace. ¿Será cierto eso...?

Hay un runrún de que un volante que se alucina ‘Patrón’ está apoyando a una gente de San Juan de Lurigancho. No piensen mal, no es a ninguna ‘geba’, sino son unos causas que le han solicitado una colaboración para comprar uniforme deportivo porque piensan participar en una liga interna de fútbol. Como lo conocen, lo quieren picar con la ropa. Parece que lo agarraron en plena volteada de una botella de ron, porque en una respondió que sí. Vale... Me voy, soy fuga.