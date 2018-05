Del saque somos carnecita... La Roma guerreó y estuvo a punto de igualar la serie con el Liverpool. Fue 4-2 y por un golcito no fueron al alargue. Es la mejor Champions de los últimos diez años. Partidazos de ida y vuelta y con mucha emoción. ¿Quién gana la final? El fútbol es impredecible. La realidad es que Real Madrid está acostumbrado a esta clase de partidos. Los ingleses no tienen un solo jugador que haya disputado un título de Liga de Campeones. Por allí les sacan ventaja. En la cancha, ambos tienen sus argumentos. Los españoles cuentan con la ‘bestia’ de Cristiano Ronaldo, el caudillo Sergio Ramos y el salvador Keylor Navas. Los ‘Reds’ con un tridente mortal: Sagne, Firmino y Salah. Si esos tres están en su mejor nivel, harán destrozos. Con lo hecho ayer, no les va a alcanzar a los de Jürgen Klopp. Sí, señores...

Ya entendí la sugerencia del ‘Chifero’ a ‘Trogliodita’: ‘Juega con 5 defensas’, que generó que el argentino patee el tablero. El mensaje subliminal era pon al hijo del bravo del cable, que es de mi argolla. Ese muchacho gana 6 mil cocos mensuales por penales, rojas, bloopers, es completito para hacer la del ‘Chavo del 8’. Plop...

Todo se sabe. Ya me contaron que un delantero del Cusco es alucinado. Vive en las nubes. Le escribe por Instagram a una que postuló a Miss Perú y amiga de Neymar. Ella lo ignora horrible, pero la enamorada ya se dio cuenta de lo travieso que es y lo ‘parchó’. Le ha dicho que la modelo nunca le hará caso por ‘matado’. Ya no entiendo nada...

Hay un runrún de que el ‘clon’ del volante zurdo que estuvo con la ‘Solcito’ ha vuelto a la carga con una chica de la Unidad Vecinal del Rímac. Ya tuvieron su historia, luego se alejaron y ahora están en conversaciones, visitas, pero nada de ir a pasear o bailar. Por ahora, solo en plan de amiguitos. Huummm... Me voy, soy fuga.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.