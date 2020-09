Del saque somos carnecita... Por siaca, hay entrenadores que se han ‘arañado’ porque dije que no se capacitan. Argumentan que para qué invierten 20 mil dólares yendo a Europa, si vienes acá y te botan si pierden dos partidos. Los más flojos aseguran que para qué gastan plata si los videos de Klopp, Bielsa, Guardiola, Mourinho, Simeone, Pochettino, Tuchel y Flick están en Internet. Por eso estamos jodidos. Siempre una excusa, un pero. Con esa mentalidad estamos en la lona. Solo les voy a poner un ejemplo de los miles que hay en el fútbol. Jorge Sampaoli vino al Perú con una mochila gastadita y solo trajo un par de zapatillas, dos polos, dos calzoncillos y un buzo marca ‘chancho’. En la billetera no habían ni 50 cocos. Dejó su familia en Rosario y al final la perdió porque se obsesionó con su chamba. Se fue al extremo, pero la vida lo recompensó profesionalmente. Sí, señores...

‘EL HOMBRECITO’ empezó de cero: Aurich, Boys, Bolognesi y Cristal. Los jugadores le invitaban a almorzar a sus casas porque el pelado andaba ‘michi michi’ y vivía en una estación de Bomberos en el Callao. Se documentó y no se quejó. Ha estado en dos mundiales: con la selección de Chile y Argentina. Hoy dirige al Atlético Mineiro en el Brasileirao. Se ha puesto los buzos del Sevilla (España), Santos (Brasil), Emelec (Ecuador), Universidad de Chile y O’Higgins. Es una lección de vida. Así es...

