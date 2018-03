Un equipo de Segunda le debe el sueldo a todos los jugadores que defendieron su camiseta el año pasado

Del saque somos carnecita... La firme que Raúl Ruidíaz pesa 50 kilos mojado, pero se ha ganado un sitio en el fútbol de México, donde solo brillaron Juan José Muñante, Gerónimo Barbadillo y Juan Reynoso. La ‘Pulga’, con ese tallarín, es respetado en un medio competitivo, mundialista. Y simplemente porque es conchudo, no se chupa ante nadie y es ‘Care palo’ de cara al arco. No le tiemblan las piernas para la patada ni cuando está cara a cara con el arquero. Es el mejor moviéndose sin pelota, te marca el pase y es atrevido al mango. Espero que repita su nivel en Rusia, ante Varane y Umtiti. Si la hace, me saco el sombrero. Los chatos con buena masa muscular como Romario son los que marcan la diferencia en Europa. Él, con unos ‘alambres’, hace lo que quiere en la tierra del ‘Chavo’. Sí, señores...



Todo se sabe. Ya me enteré de que el ‘Cóndor’ se fue ganado de un campeonato interempresas. El sábado en la mañana, fue a dar el play de honor de un torneo que se jugó en el ‘Monumental’. Por pararse, hablar mal, tartamudear y patear la pelota se llevó 600 ‘cocos’. Cerca de dos mil soles en menos de media hora y todo por ser famoso de perderse un gol increíble en una Eliminatoria. Pensar que hay gente que chapa una luca por chambear doce horas diarias y sancochándose con el calor. Rexuxa...



Así que el ‘Ponja’ que juega en el Callao, caleta hace sus cosas. Pidió la mano de su novia, hija del dueño de un restaurante ‘ficho’ y se ‘amarra’ a fin de año. Así que ya saben las canallas, no lo inquieten, que ya tiene todo en la vida: dinero de cuna y una señorita de novia. Así que no creo que cambie figurita y se arriesgue por una ‘matrerita’. Y no va a ser...



Así que hay un cuadro de Segunda que le debe el sueldo a todos los jugadores que defendieron su camiseta el año pasado. No va a poder participar este 2018 por tantas deudas. El bravo del club tiene tantos juicios que podría vivir el resto de su vida en el Poder Judicial. Qué feo... Me voy, soy fuga.