Del saque somos carnecita... Es una buena noticia que el ‘Cacharrero’ de Matute haya elegido su carrera en lugar del amor. La verdad es que con la ‘Turbo’ no iba a tener tranquilidad emocional. Las cosas como son. Nadie quiere que la pareja de uno sea el tema de conversación en los vestuarios. Y se ha dado cuenta a tiempo. Tiene 23 años y, si se lo propone, puede tener continuidad en su equipo. Esa que no ha logrado en el extranjero. A veces hay que retroceder un paso para dar un mejor impulso. Hace poco declaro que está en la edad perfecta para coger protagonismo. Acá le tomamos la palabra. Y la flaca seguro ya está en ‘cuchos’ con la ‘Calavera’, quien es su premio consuelo. Nooooooo...

Ya me contaron que ese zambito, que se hace la cola de Maluma, está cargándose con todos los gastos de una mamacita que se ha ido a pasear a Alemania. Es que quiere reconquistarla. Ha pagado capricho para que viaje a Europa. El presupuesto es la táctica que no falla para algunos chancaditos, acomplejaditos, traumaditos y que no completan una oración. Hasta un beso en la mejilla tiene precio. Qué feo...

Me pasan la voz que el morocho ‘Camiseta’, desde los ‘Yunaites’, sigue comprando depas por Surco. Dizque estrena uno por el puente Primavera y ya van 3 en su cuenta personal. Además, no se olvida de ese viejo amor de Surquillo y, pese a que solo son amigos, le envía un ‘centro’ para que supere la crisis. Rexuxa...

Hay un run run que en el próximo vuelo humanitario que viene de Colombia, uno de los pasajeros es un tal ‘Peinadito’, famoso por mirar la ‘propiedad ajena’. También especialista en pedir cupos a los jugadores. Aseguran que está a la espera que empiecen a despedir técnicos, para levantar el teléfono y ofrecerse. Ayayayay... Me voy, soy fuga.