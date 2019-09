Del saque somos carnecita.. . Un escándalo el penal que cobró el árbitro Michael Espinoza a favor de la ‘U’ en Huancayo. La tengo clara que los de negro tienen el VAR y bien surtido, pero en sus casas. La pregunta es: ¿Si van mareados a dirigir o necesitan lentes? Ya estoy recontrapodrido. Dos puntos es bastante cuando la tabla está apretadita. Perú fue al Mundial por los puntos en mesa. Es increíble que solo una persona en el estadio no se haya dado cuenta de que no hubo foul en la jugada. Ni siquiera es polémica. Mejor lo dejo ahí...



Me pasan la voz de que el chatito animador de cumpleaños, alma de las fiestas y que se regala liquidando en las redes, ha recibido un buen consejo de su viejito. Le ha dicho que se olvide de los ayayeros y oportunistas que lo sangran y que eran una mala copia de los ‘tois’ (amigos) de Neymar, porque paraban vestidos con la ropa deportiva que lo auspicia. Ahora su papá supervisa y administra su dinero y ya puso una constructora. Está levantando depas en el norte y para el chato le está construyendo una jatazo con cancha de fútbol incluida. Es bueno que haya entendido que es el momento de invertir y acabar con la joda. Vale...



En la franja no hay gatorades, curitas ni agua de caño, pero hay gente demasiado viva, aprovechadora y hambreada. Un uruguayo mundialista devolvió 11 lucas gringas por rescindir su contrato, pero un dirigente dio su cuenta personal para que depositen y no la del club. Ah, un grupo mexicano quiere invertir y manejar 15 años la institución. Eso sí, no quiere a ningún incompetente de los actuales, porque no le hacen el ‘alto’ a nadie. Qué feo...



Me voy, soy fuga.