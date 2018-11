Escucho a varios seleccionados decir que extrañan a Cuevita, solo espero que en la cancha le den pelota al ‘Chaval’

Del saque somos carnecita... Ese gordito del ‘Bolillo’ nos alucina. Eso de que Ecuador no está para jugar de tú a tú con la ‘Blanquirroja’ es floro barato, tangazo. Ese colocho no es ‘rata’, sino ‘muca’, por algo ha estado en el banco en tres mundiales con tres selecciones distintas. La ‘Tricolor’ viene de empatar con Omán y perder con Qatar, y la prensa de ese país ya empezó a cuestionarlo. Ahora pone el parche, porque sabe que Perú tiene un plantel trabajado y de local se hace fuerte. En la última Eliminatoria, Ecuador era tercero hasta la fecha 12 y luego empezó a caerse, además su capitán Antonio Valencia juega en Manchester United, así que no hay que comerse ese cuento. Eso sí, hay que acostumbrarse a ganar hasta en los amistosos, con humildad, sin mirar a nadie por encima del hombro. Y no va cher...

Escucho a varios seleccionados decir que extrañan a Cuevita. La firme que siempre han dicho que solo hablan de los que están convocados y ahora deberían hacer lo mismo. Solo espero que en la cancha le den pelota al ‘Chaval’ Benavente, se asocien y lo hagan participar para que demuestre lo que sabe. Todo nuevo convocado debe sentir el respaldo de sus compañeros, porque la selección no es de algunos y, que yo sepa, las ‘argollas’ ya fueron. Así es...

Me alegra que estén saliendo jugadores que hagan competencia a los habituales titulares, aunque todavía hay puestos en los que no hay piezas de recambio. Uno de ellos es la banda izquierda, donde Trauco tiene poca continuidad en Flamengo y Nilson Loyola no es el mismo de la temporada anterior. Yotún es fijo en la volante. En Estados Unidos volvió a demostrar que es el que marca la diferencia tanto para el ataque como en la defensa. El regreso de ‘Canchita’ es una alternativa en ofensiva, lo veo más maduro, tiene buen remate de larga distancia, una arma que Perú ha usado poco en sus partidos. Aún falta que aparezca otro ‘9’, porque Farfán, más allá de su potencia y velocidad, no siente el puesto. El chato Ruidíaz aún no me llenan los ojos. Sigue siendo la gran tarea de Gareca. Hay que seguir chambeando... Me voy, soy fuga.