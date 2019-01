DEL SAQUE SOMOS CARNECITA.. . La verídica que terminé con el hígado destruido después de ver el partido de la Sub-20. Parecíamos un equipito de barrio que se juntó el mismo día a ver qué cosa salía. Un desastre. Jugamos a lo que salga, a ver si nos cobran un penal o de un ‘champazo’ la metemos. Faltan jugadores de calidad. San Martín dijo que Concha vale más de un millón de dólares, pero imitó a Cuevita y mandó la pelota a las nubes en el penal. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Ahí el partido se ponía 2-2 y cualquier cosa podía pasar. La historia de siempre. Mucho videíto, Instagram, Facebook y cero de fútbol. No jodan...



Y ESE ARGENTINO que se lleva la plata en carretilla que presente su renuncia apenas pise Lima, si es que tiene sangre en la cara. No puede ser que en dos años de ‘trabajo’ este equipo sea un mamarracho. No tiene identidad, juego ni espíritu. De qué vale que empapele su oficina con datos de los rivales si luego no damos tres pases seguidos. ¿Para eso lo botaron a JJ Oré...?



EN EL 2015, EL 'CHINO' RIVERA hizo 7 puntos en el grupo y se metió al hexagonal, pero parece que en San Luis se ponen rodilleras con los técnicos extranjeros y les aguantan todo, cuando deben darles una patada en las cuatro letras. Me gustaría saber qué dice el ‘Ciego’ Oblitas del gran proyecto de la Federación...



AH, y ME CUENTAN que el mandamás de nuestra pelotita, el que se quedó con el puesto de Oviedo, llevó un manchón al sorteo de la Copa América, incluyendo a la nana y a las mascotas. Y hay gente que está rogando para que les paguen los sueldos atrasados. Estamos todos locos... Me voy, soy fuga.