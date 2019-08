Ese arquero de un club trujillano anda todo el día con la Biblia, pero se le fue encima a un periodista y le quiso pegar

Del saque somos carnecita... Ya me contaron que la ahijada del ‘Ruso’ anda en conversaciones ‘hot’ con un zambito de la selección. Parece que ambos se dicen cositas traviesas y por ahora no pasa nada, pero al primer encuentro, van a hacer realidad tantas charlas de ‘wasap’. Hummmm... Me cuentan que ese arquero de un club trujillano, el más querido de la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’, se rayó y mal con unos colegas. El hombre todo el día anda con la Biblia, pero cuando le entra el diablo, no cree en nadie. El jueves, saliendo de las prácticas, un periodista lo grabó a él y los demás peloteros y se le fue encima, le quiso pegar. Le mentó la madre y hablaba todo barrio. Pensar que cuando se cuadra bajo los 3 palos, levanta las manos a cada rato al cielo. Hummmm...

Me avisan que un jugador juvenil del ‘Manchester City’ del Cusco se acercó al dueño a pedirle que le cancelen una deuda atrasada y este lo trató peor que Maduro a su pueblo. Le ordenó que no lo fastidie con el tema, que espere y al final, como estaba molesto, le aclaró que le iba a cancelar cuando él quiera. Así no es...

La firme que al nuevo administrador de los ‘cremas’ nadie lo conoce o no quieren conocerlo. Ayer estuvo en San Luis, dialogando con la gente de la Federación y en eso pasó el ‘Tigre’ y ni le dio la mano ni le levantó las cejas. Lo ignoró por completo. Le presta más atención a los letreros que a ese tío. Nooooo... Me voy, soy fuga.