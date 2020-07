Del saque somos carnecita... El título y ascenso del Leeds United de la mano de Marcelo Bielsa ha causado sensación en Inglaterra. Técnicos como ‘Pep’ Guardiola, cadenas internacionales y jugadores lo han felicitado por hacer regresar al club después de 16 años a la Liga Premier. Es un genio, obsesivo, enfermo del fútbol, come y duerme con la pelotita en la cabeza. Pensar que en 2014, el ‘Loco’ estuvo en la mira para ponerse el buzo de la Blanquirroja. Acá se hubiera rayado con los Deza, Hiena, los ampays con la ‘tombita’ y los ‘bomberos’ de Barranco Bar. Así es...

Ya me contaron que ese ‘blanco’ que botaron del puerto y se fue a la ‘Ciudad de la eterna primavera’ resultó ser una ‘joyita’. Dicen que se cansaron de él porque tenía más de diez faltas y lo arrimaron en una. Los mayores del club lo aconsejaron, pero le entró por una y le salió por otra. Ojalá cambie porque los años pasan rápido y si no la hace con ‘Chemo’, ni la ‘secuestradora’ lo va a salvar. Asuuu...

El ‘Loquito’ es amigo de sus amigos. Siempre apoya a los que empezaron de chamacos con él. Se le ve seguido por La Aurora en una casa de cambio que administra un ‘causa’ que jugó con él desde infantiles y aseguran que el billete de ese business es del arquero. Le tiene fe ciega a su ‘pata’. Ajá...

El Betis de España tiene en la mira a Abram. El defensa de Vélez es un pedido expreso del entrenador chileno Pellegrini, que dirigirá al cuadro andaluz donde jugó el buen ‘Balán’. Lo del defensa es meritorio, porque no lo llevaron al Mundial de Rusia y, en vez de caerse, siguió dándole con todo y ahora varios clubes europeos se lo disputan. Y no va cher... Me voy, soy fuga.