Del saque somos carnecita... Me cuentan que ese delantero que jugaba fútbol playa y ahora está en un grande anda pisando huevos. Por ahora lo aguantan porque los resultados se están dando. El muchacho agarró pista desde que el ‘Tigre’ le dio un ‘cachito’ y ya no es el chico sencillo que llegó todo calladito. Hace poco se puso boca a boca con un arquero veterano del equipo y la cosa no terminó mal porque los separaron. Urgente, necesita su pastillita de ubicaína, nada mejor que tener memoria para recordar los inicios y no marearse con la fama. Además, aún no le ha empatado a nadie. Con humildad se llega lejos. Así es...

La firme que el ‘Pulpo’ anda medio confundido. En su club le han ofrecido renovar por buen billete, pero gente cercana a la Videna ya le advirtió hace tiempo que debería apostar por seguir creciendo en lo deportivo. El muchacho tiene ofertas, pero ninguna iguala a lo que le ofrecen en los ‘Yunaites’. Los días pasan y no sabe si asegurar el bolsillo o apostar por su carrera. Hummm...

LOS HOMBRES DE NEGRO PASAN PIOLA

Los que están pasando piola en estas últimas fechas son los ‘hombres de negro’. Hay varios partidos en los que han hecho la del ‘Chavo’ y nadie dice nada. El domingo, en Ayacucho, hubo varios ‘horrores’ que colmaron la paciencia en los de Ate. Y en Otuzco, por la Liga 2, fue más escandaloso. Si no es tendencioso, entonces hay mala preparación y urge un cambio urgente en los que manejan los ‘pitos’. Ayayayyy...

Ya me enteré que ese ‘Chacho’ que lo arrimó al ‘Capitán Futuro’, todo porque se saca la mela con la Blanquirroja, ahora está con la soga al cuello. Cuando el técnico argentino tenía fijo al peruano le iba bien y soñaba con clasificar a la Europa League. Después que lo mandó a la banca ha ido perdiendo puntos, bajando en la tabla y cada vez se acerca a la zona de descenso. Los directivos ya le dijeron que si no levanta cabeza, él será el primero en irse. Curuju... Guarda que las cosas en el primer puerto pueden reventar. Desarmaron el equipo del año pasado y trajeron tremendos ‘paquetazos’ y ‘picapiedras’. Arreglen ese ‘chanchazo’ o se van pa’ La Habana... Me voy, soy fuga.

