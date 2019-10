Ese chato que anda metiendo las cuatro y tiene buen padrino en el equipo de todos, no escarmienta

Del saque somos carnecita.. . Esta noche ‘pica’ el primer puerto. Me cuentan que los jugadores de la ‘Misilera’ tienen una espinita clavada del partido que se jugó en mayo pasado ante los santos, en el Rímac, quienes no respetaron el fair play y ganaron a la mala, pero todo da vueltas. Ojo que este partido es de descarte y el ‘Buque’ ha estado presionando a los árbitros. Me llama la gente de la Juventud Rosada para decirme que hoy lo ganan porque lo ganan, con salsa, fútbol y goles. Ahí nos vemos...

Ya me contaron que ese ‘chato’ que últimamente anda metiendo las cuatro y tiene buen padrino en el ‘equipo de todos’, no escarmienta y sigue haciendo travesuras. Ahora está detrás de una ‘tombita’, la chambea con regalitos y pintándole que tendría una vida de reina. La chica aún no responde a sus insinuaciones, tampoco lo manda bien lejos ni mucho menos lo ha ‘bloqueado’ del ‘wasap’. O sea que el ‘floro’ de la familia y las disculpas fueron un ‘tangazo’. Ayayayay...

Todo se sabe. Así que el ‘Profesor’ cuadró bien feo al delantero que anda con poses por renovar a cambio de un buen sueldo. Es que se enteró que el muchacho estuvo toneando junto a esos traviesos de la ‘Bicolor’ y se olvidó que debía descansar para trabajar con su equipo al día siguiente. Por eso tomó la decisión de ni siquiera tenerlo en la banca de suplentes. Como el hombre ha sido futbolista, sabe manejar la situación y para no hacer roche, ha dicho que el chico llegó cansado por estar con el equipo de ‘Ñol’. Qué feo...

Me avisan que el paraguayo Lugo, que salió campeón de la Sudamericana con el ‘Papá’, anda por el ‘Ombligo del Mundo’. Estuvo con su ‘nave’ por las afueras de la ciudad y tuvo un choque con una combi. Sufrió un golpe, pero nada grave, aunque los médicos han dicho que se quede un par de días para que se vaya como nuevo. Pobechito... Me voy, soy fuga.