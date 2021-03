Del saque somos carnecita... Todo se sabe, así que ese ‘chato’ que le encanta la chela y la chicha mandó a su ‘eterna secretaria’, la misma que alquila un depa en Miraflores con la plata que le manda, para que se contacte con una chica que se cree una ‘Barbie’. Ellos tuvieron una historia, pero acabaron mal. Ahora, el hombre agarró moral, siente que ha renacido y como le pagan buen billete ya le envió un ‘detallito’ para que lo desbloquee del ‘wasap’. Curuju...

Ya me contaron que el ‘clon’ del ‘Loquito del Rímac’ volvió a dar una vuelta por la calle ‘Morro de Arica’, en el Rímac. Otra vez llegó a darle su apoyo a la muchacha, que siempre lo aceptó como ‘amigo cariñoso’. Ella ya tiene sus años, pero el hombre siempre regresa a saludarla y se quedan algunas horas conversando y pasándola de lo lindo. Hummmmm...

Farfán vuelve a Alianza Lima

Me avisan que el ‘Mudo’ alista su primera conferencia como hombre de fe. Ahora que anunciaron que se reabren los templos, él va a dar unas charlas en su iglesia del Callao y Chacarita. Hablará de su paso por la pelotita, sus experiencias vividas y por qué decidió dejar el fútbol. Vale...

Ya me enteré que en la casa de la mamasota de Mirtha, la voleibolista más sexy del Perú, sobra el ‘H2O’. La muchacha se ha vuelto imagen de una marca de agua de mesa, que no le da un sol pero le paga todo con sus productos. Ella se puso ‘mosca’ y reparte sus frijoladas llevando su botellita bien al polo. Al final todo suma para el negocio. Y no va cher... Me voy, soy fuga.