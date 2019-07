Ese exvolante de bigotitos todo lo ve business. No es querido por sus compañeros, pero sí por la afición

Del saque somos carnecita... El 27 de julio del 2019 quedará grabado como un día histórico para el deporte nacional: Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco en maratón (femenino y masculino) y Diego Elías en squash nos regalaron oro puro. Dejaron la piel, piernas, brazos y hasta el último aliento por el Perú. Me emocioné como ellos y se me cayeron unos lagrimones. Hugo del Castillo y Marcela Castillo se llevaron plata, pero en metal y no en billete. En taekwondo (poomsae) demostraron que paraditos no les ponen un dedo. A Luis Bardalez no le pesó levantar 291 kilos en el acumulado de halterofilia. Cargó el deseo de todo un país. Se colgó la de bronce y se quebró en el podio. Sentimiento al máximo. Sí señores...

Mi reconocimiento y respeto para estos chicos que se han dedicado de lleno en sus disciplinas para hacer realidad sus sueños. La recompensa siempre llega y solo queda en el recuerdo las piedras y rocas en el camino. Algunos renunciaron a su trabajo y otros estudian a la par una carrera. Sacrificio y perseverancia. Son 4 años de sacada de mela y sin pensar en algún interés. Ahora, muchos niños y jóvenes tratarán de imitarlos porque los admiran. Querrán correr, agarrar su raqueta, ponerse guantes y aprender defensa personal. Vale...

Ese exvolante de bigotitos es monedas.com, porque todo lo ve business. Hace poco estuvo por China con una academia y empalmó otro avión para irse a la parada peruana de New Jersey. No es querido por sus compañeros, pero sí por la afición, por eso lo paran invitando a eventos. El que puede, puede... Me voy, soy fuga.