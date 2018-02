Del saque somos carnecita... Me cuentan que el delantero que juega en el país donde será el Mundial le metió un centro a una familia de San Juan de Lurigancho. Es una gente que vive por la avenida Las Flores y el hijo de la dueña es pata del pelotero, que se metió la mano al bolsillo ni bien le pidieron. Vale aclarar que el muchacho tiene dos hermanas y cada una está más rica que la otra. Asuuuu...



Un consejo, los jugadores deben tener mucho cuidado con lo que publican ellos y sus familiares. Hay un pariente cercano de un ‘mexicano’ que ha posteado una foto y con la frase: ‘Aquí tomando un whisky...’. Sale junto con el pelotero. Es un brindis, pero para los mala leche es carne. Así es...



Por si acaso, ese Jair que corta el césped, es bien extraño. Un par de veces a la semana, cuando acaba de entrenar en La Florida, siempre pasa por el jirón Huancavelica, en el Centro, y se mete a un ‘llonja’ donde lo reciben con honores y hasta le hacen fiesta. Después se arranca y llega con hambre a su hogar. Ayayayayay...



Ayer, plan de 11 de la mañana, en el parque Kennedy de Miraflores, estuvo el gran Julio César Uribe. La firme que pasan los años, varias eliminatorias y todos lo quieren. Incluso, uno le gritó que era el mejor ‘10’ de la historia de nuestra pelotita. Para mí también, de lo que he visto, pero para la gente antigua, el ‘Cholo’ Sotil era extraordinario, bravo de bravos. Por algo jugó en el Barcelona de España. Curuju... Me voy, soy fuga.