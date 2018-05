Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que ese marcador, que tiene los dos nombres de Maradona, no tiene cura. Otra vez sacó los pies del plato y su tango para ‘florear’ era que estaba separado, pero que la seguía viendo porque tienen un negocio juntos. La doña se enteró y le cayó la mancada. Otra vez pidió perdón, pero esta vez tuvo que colgar en sus redes una foto con la patrona y escribe una línea: ‘Eres la única en mi vida’. La sacó barata. Hay otras que se cierran y te botan como un perro. Curuju...

El domingo pasado, el ‘clon’ del ‘Chemo de los pobres’ bajó a la discoteca ‘Zion’, que está frente al ‘Real Plaza’, en el Centro de Lima. La firme que era pura chibolada, pero el hombre fue con todo, porque su objetivo era Aby, una ‘veneca’ que le hace gastar el poco sencillo que saca organizando sus campeonatos de fulbito. Uno no mide cuando alguien te agrada. Inviertes sin mirar si te quedas ‘michi michi’. Así es...

Me pasan la voz de que al finalizar el partido del ‘City’ con los ‘Pincharratas’ por la Copa, el martes pasado, el número 1 del club bajó al vestuario y empezó a gritarle ‘estafadores’ a los jugadores y, lo peor de todo, ninguno se paró a ‘parcharlo’. Calladitos y asustados. No hay un solo líder. Este tipo cree que la plata es todo y maltrata a todo el mundo. Ojalá aparezca uno que lo mande bien lejos. Yo, por trabajo, no le aguanto pataletas a nadie. Sí, señores...

Los 25 patitas que manejan las departamentales se reunieron con el ‘Abramovich’ y lo presionaron para que los lleve a Rusia. Como el tío está con roche, no quiere ganarse nuevos enemigos y aceptó. O sea que viajará harto ‘comechado’, además de pagarle sueldazos a un montón de gente. Salarios de 20, 25 y 30 mil soles mensuales. Provecho... Me voy, soy fuga.

