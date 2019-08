Ese ‘personal’ que ahora tira indirectas al 'Loco' y se burla de él  ya se olvidó de los paseos por Europa y regalazos 

Del saque somos carnecita. .. Acabaron los Juegos Panamericanos y, la verdad, ha sido una fiesta inolvidable para nuestro deporte y el Perú. La gente pegada en los estadios y televisión. En el desayuno, almuerzo y cena todos atentos a lo que ocurría con nuestros atletas. Los hinchas entraban a un restaurante y ni comían por ver las competencias. Los trabajos con las pantallas prendidas todo el día. Te metías al ‘telo’ y no querías ni desvestirte, solo estar echadito, abrazadito y con una frazada encima. Lo locura total cada que el himno nacional sonaba y la bandera flameaba. Hoy los niños y jóvenes quieren practicar atletismo, surf, frontón, judo, karate, squash, lucha, box, vela, tenis, tiro, pesas y taekwondo, porque se han emocionado con estos chicos que subieron al podio y porque detrás de esa medalla hay muchas historias para llorar y resaltar. Gracias por tanta felicidad. Sí, señores...



La vida es cambiante. Lo bueno y malo no dura. Desde aquí quiero recordarle al ‘Loco’ que es un guerrero, porque así lo demostró en la cancha, y tiene piernas y manos para luchar. Le han embargado una casa, pero le quedan otras más. No te aflijas que uno se va como viene: o sea sin nada. Lo más importante es tu riqueza espiritual y que sigues unido con tu señora y pequeños. Esto le duele a ese ‘personal’ que ahora tira indirectas con que hay que ‘guardar pan para mayo’ y ya se olvidó de los paseos por Europa y regalazos. Se burla de tu situación. Esta es otra lección, un pantalón con celulitis no te puede mover el hogar. Y sigo pensando que no te supera, así grite lo contrario. Todos tenemos problemas, ya sea de salud, personal, económico, laboral, familiar o de otra índole. Todo pasa. Así es...



Miguel Trauco debutó con triunfo en Saint-Étienne. Muchos se preguntan si le irá bien en Francia. Yo soy un convencido de que sí. Es cierto que la marca no es su fuerte, pero ya tiene experiencia, es recursero y puede seguir creciendo. Su carta de presentación es un pie izquierdo y cerebrito. Hay pocos en el mundo que te la ponen en el pecho, cabeza, en el espacio vacío, en callejón, de cuca, de pelota parada, de cara al arquero y para variar, te hace goleador y famoso. Con eso se nace, no se aprende. Ayayayayayayay...



Me pasan la voz de que el ‘Tigre’ lo tiene atravesado a su engreído ‘Aladino’. Es que el chato lo enfrenta con la prensa con sus actitudes y lo deja mal parado. Los más cercanos del ‘parrillero’ ya le advirtieron que lo va a meter en problemas. Por eso ahora que se vieron en Brasil, le pidió que se dedique a su profesión porque si sigue liquidando, animando fiestas y orinando en la calle, se va a ir por un tubo porque al ‘Chaval’ ya le dieron la 10 en el Nantes y está motivadazo. Se la puso en el cuello. Curuju... Me voy, soy fuga.