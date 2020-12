Del saque somos carnecita... Ayer estuve viendo por YouTube el espectacular triunfo de Cristal por 4-1 sobre Racing, de 1997, que lo clasificó a la final de la Copa. Era el equipo de Balerio, Garay, Solano, Soto, Amoako, Julinho y Bonnet. Fue con baile. El entrenador era Markarián y su asistente Mosquera.

Era el tiempo en que los equipos peruanos competían en la Copa y no daban vergüenza ni hacían papelones. La ‘Mosca’ debe presionar para que los directivos inviertan en contratar jugadores de nivel para la Libertadores. Este equipito que ha campeonado solo sirve para el medio local. Para pelear afuera hay que reforzarse. Un consejo hasta de un conejo...

La firme que Pedro Aquino recibió tremendo regalo de Navidad. Este es el resultado de sacarse la mela trabajando, descansando a sus horas y guardando ‘llantas’. En las próximas horas sería presentado en el poderoso América de México, donde triplicaría su sueldo con respecto a lo que ganaba en León. El volante, con 25 años, está en la edad perfecta para despegar en su carrera y llenar de ceros su cuenta bancaria. Todo depende de él. Cuando estás afuera, debes entrenar el triple para ganarte un puesto y destacar. Las cosas como son...

