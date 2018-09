Ese volante que cuando juega es bien cruzado, se ha puesto a estudiar inglés. Afirman que ya no dice 'sol' sino 'sun'

Del saque somos carnecita... La firme que la crema está en su peor momento. Ayer en Ayacucho no fue goleado porque los locales se sobraron en la definición y el ‘rusito’ Zubczuk salvó varias. Cada ataque de los ‘Zorros’ era para comerse las uñas, jalarse los pelos y muchos sufrirán del bobo en las últimas fechas del Clausura. Lo peor es que varios del equipo son taco 5 para abajo. Schuler es buen muchacho, correcto, pero lo mandaría a ‘El artista del año’ porque lo bailan a cada rato; Benincasa la haría mejor en ‘Combate’ y encima han traído un delantero como Denis, que adelante se mueve menos que ‘Tongo’ en el ‘ring’. Ayayayay...

El último viernes, plan de 7 de la noche, en la panadería ‘San Antonio’ de Miraflores, lo vi al ‘Pitbull’ de los ‘basureros’. Llegó bien al terno, todo galán, marcó el local y se sentó en una mesa donde tres tías base 5 y 6 tomaban el té. A todas les bromeaba, les contaba anécdotas, pero a una le acariciaba el mentón. Sabía que el muchacho era ganador con las mujeres, pero en esa categoría no lo tenía registrado. Hummmmm...



Así que ese volante que cuando juega es bien cruzado, se ha puesto a estudiar inglés. El patita le está poniendo ganas y aseguran que hasta ahorita no ha faltado a ninguna clase. Las malas lenguas afirman que ya no dice ‘sol’, sino ‘sun’. Quéééé... Me voy, soy fuga.