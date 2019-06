Espero que los jugadores hayan visto el Brasil vs Paraguay y se ‘encojonen’. Hay que salir a jugar con esa mentalidad

Del saque somos carnecita. .. El fútbol se ha modernizado tanto que las estrellas de las camisetas, trofeos de la vitrina, millones y la historia ya no ganan los partidos. Venezuela este año le ganó 3-1 a Argentina, con Messi, en un amistoso en Madrid y empató 0-0 con Brasil en esta Copa América. México con el ‘Tata’ Martino y sus figuras, hace unos días sufrió para vencer 3-2 a la Isla Martinica -que no está afiliada a la Fifa- en la Copa de Oro. El Ajax con puros ‘chamaquitos’ eliminó al Real Madrid y Juventus de la Champions. Anoche, Paraguay dio un ejemplo de raza y coraje deportivo. Con diez hombres le paró el macho a Brasil. Al final tuvo para ganarle por penales y falló uno de los que más sabe con la pelota, Derlis González. Espero que los jugadores peruanos hayan estado viendo el partido en el hotel y se ‘encojonen’. Hay que salir a jugar con esa mentalidad, por la selección se plancha hasta con la cara. Así que no hay que enfermarnos por Uruguay, al que le hemos pintado la cara en el mismo ‘Centenario’. Eso también ya fue. Lo de mañana es otro tema por resolver. La ‘Celeste’ nunca destacó por exquisitez. Su estilo es golpear, correr sin freno de mano y no perdonar. Tienen una y la clavan. Nada más. ‘Luisito’ roba un balón y fusila. Cavani aparece de la nada y saca un zapatazo o un frentazo. Todo ‘masticadito’. Solo hay que estar ‘pilas’, atentos y con el cuchillo entre los dientes. Sí, señores...



El mensaje del ‘Ciego’ a la ‘Culebra’ fue elegante: ‘Con esas condiciones estaría en el Real Madrid’. Eso se llama motivación. Lo eleva al cielo y ‘encojona’. André necesita que lo engrían, porque viene con solo 5 minutos en el torneo y se la ha pasado renegando. Lamento que su representante no lo asesore bien y haya elegido que lo marquen camellos, jeques y chistosos, antes que emigrar a una liga top. Con sus videos del Mundial lo colocaba en un grande de Europa o de media tabla. Yo creo que va a arrancar y solo le pido que se atreva, encare, desequilibre, muestre y aguante patada. Y sobre todo, que no se apague y sostenga su juego. Es la mejor oportunidad para demostrarse que está injustamente sentado. Su rendimiento dirá si tuvo o no la razón Gareca. Este pechito lo presiona porque sabe lo que puede dar. Curuju...



Todos se ‘computan’ entrenadores con potencial. Los sabelotodo ahora hacen encuestas: ¿Quién debe acompañar a Zambrano? Hace poco decían: ‘Nunca más el León’. Incluso la mayoría hizo campaña para que no vaya a Rusia. El día que tenga una mala actuación lo voy a escribir, porque no soy hincha de nadie, solo tengo un compromiso con la verdad. Nunca voy a joder a la gente, porque me cae mal u otros intereses. No tolero a los mercenarios. Hay un comentarista-empresario que siempre fue ‘tibiecito’ y a la primera lo destruye sin piedad a Andy Polo. Seguro el ‘zambito’ no ha querido que lo represente. Ese no da puntada sin hilo. Todo lo que habla es para beneficiarse. Fue limitado con los pies en su época de futbolista. Pero es ‘malazo’ con su lengua. El extremo del Portland de la MLS entró bien ante la ‘Vinotinto’ y destacó frente a Bolivia. El sábado ante Brasil no se salvó ninguno. Me araño porque no hay objetividad. Le mienten a la gente. Así es...



En tres presentaciones, solo ‘chispazos’ en el debut y medio tiempo aceptable en la remontada 3-1. Eso no será suficiente para guerrear la clasificación a las semifinales. Hay que estar finos. Los 11 que arranquen y suplentes. El ‘Tigre’ formará con: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva, Flores y Guerrero. Le tiene fe a este diseño y es válido. Es cuestión de gustos. Mi opción es sacrificar al ‘Orejas’ o ‘Aladino’. Mi apuesta sería Ballón para poblar la media cancha. Josepmir desdobla con frecuencia y trajina. La idea es que Lodeiro no alimente a las dos ‘bestias’ de arriba y Nández se estrelle contra un muro. Sin espacios se volverán ‘loquitos’. Full bombazos y encontrones. Prefieren eso que una pared y la elaboración. Su punto ‘flojito’ son las bandas. González y Cáceres se proyectan, pero dan ventajas y allí estará la clave. Mañana es la previa y la mente en blanco muchachos. Solo concentraditos en esta batalla. Rexuxa... Me voy, soy fuga.