Espero que no toque mañana otro Haro que regale penales y perjudique a equipos que pelean el descenso

Del saque somos carnecita. .. Me datean que el domingo pasado, el ‘Loquito’ de los ‘santos’ bajó a colaborar a una pollada, en el Rímac. De todos los grupos le invitaban chelas heladitas, pero no aceptó ninguna. Acompañó su plato con harta Coca Cola y enviaba unas botellitas verdes bien al polo a sus causas. Se cuida el muchacho. Rexuxa...



Ya me contaron que el último sábado, después de que los rosados empataron con los íntimos, los administradores chalacos se fueron a comer rico a un chifa ‘fichón’. Los jugadores hacían chancha para el taxi y ellos pedían platos a la carta. Asuuuu...



Los muchachos del club delfín están volando con su técnico. Como ya llevan más de un mes sin cobrar, se pusieron bravos y amenazaron con ir a la huelga, pero el entrenador llamó a los dirigentes para decirles que él no estaba de acuerdo con la medida. Los peloteros se enteraron y ahora lo miran de reojo. Así es...



¿Saben cuál es la última del parrillero que no gana nada con los juveniles, pero es el ‘men’ de los chibolos en San Luis? Ha hecho un arreglo con una institución española para que pueda sacar el título de técnico, estudiando vía online. O sea, no necesitas pisar una cancha para tener un cartón y dirigir un equipo de fútbol. Quéééé...



Abran bien los ojos. Espero que no toque mañana otro Haro que regale penales y perjudique a los equipos que están peleando el descenso. Las cosas claritas. Y no va cher... Me voy, soy fuga.