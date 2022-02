Del saque somos carnecita… La neta es que la esposa del seleccionado mejor se hubiera quedado calladita. Ha declarado que todavía lo ama y que hizo de todo para salvar su matrimonio. Los hechos dicen otra cosa. Un sentimiento no se acaba en un par de meses. Encima dice que salió con el tablista a reírse, pero no fue en una reunión de amigos, sino en un hotel. O sea que no entiendo ni mela. No es un tema que es de otra generación. Esas son hueveras. Aquí la cosa es clarita y no hay vuelta que darle. No lo ama y punto. Incluso hay un run run de que ella hace poquito le pidió al volante que quería corregirse la ‘ñata’ y él la llevó a un especialista y le hicieron la cirugía. Se curó y lo abandonó. Parece que el surfista le había dicho que acomode ese huesito y empezaban. Noooo…

Ya me contaron que un ‘Zorrillo’, quien hace varios años ya dejó la pelotita, perdió la cabeza y está en ‘abertura de carne’ con su firme. Se fue de la casa y ya no vive con sus chibolos. Ahora se pasea con la muchacha, jura que está enamorado y como anda misio, con una ‘nave’ noventera, asegura que eso demuestra que la fulanita lo adora. Fuiiira de acá…

EL VOLANTE DE LA RICA VICKY, UN DELANTERO QUE APARECIÓ EN EL ‘DELFÍN’

El volante de la rica Vicky que emigró a la Segunda de España y regresó porque no querían pagar su préstamo, pasea seguido por el Jockey Plaza. El chico lo mejor que ha hecho en la ‘Madre patria’ es conquistar a una blanca de esa zona y en la actualidad es su guía turístico. Parece que lo poquito que ahorró lo gasta en regalos. Hummm…

Ese delantero que apareció en el ‘Delfín’ y es grandazo como una ‘Torre’, y que de todos lados lo botaron por desarreglado, anda jugando un campeonato de Fútbol 7 en Huachipa. Se hace el malo, mete codazos y patadas. La pega de abusivo y ya no recuerda que el ‘Gato’ de la Siberia del Callao lo sacó al fresco, le metió un manazo y tuvo que defenderlo un compañero de Cantolao para que no lo reviente. El guapo es guapo con todos. Ayayayay… Me voy, soy fuga.