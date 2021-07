Del saque somos carnecita... Quedamos cuartos. Pudimos ser terceros. No subimos al podio que es importante, pero esta Copa América nos ha potenciado tres nombres: Marcos López, Raziel García y Wilder Cartagena. El primero está para ser titular tranquilamente. El segundo y tercero para pelear el puesto. Lo de Jhilmar Lora es alentador y hay que llevarlo con inteligencia. El universo de jugadores se sigue ampliando y eso es positivo para Ricardo Gareca y nuestras aspiraciones para luchar e ir al Mundial Qatar 2022. La buena noticia es que hay 9 para rato. Gianluca Lapadula es un guerrero de aquellos y tremendo jugador. Si se recupera Paolo Guerrero tendremos dos cracks adelante. ¿Y Santiago Ormeño? Todavía no me convence y es comprensible porque le han dado pocos minutos. Le queda algo de crédito. La idea es ir a la ‘guerra’, que son las Eliminatorias, con nuestras mejores armas y no con un tenedor descartable. Sí, señores...

Estoy volando porque el 3-2 lo regalamos. Cueva, por ser poco serio, le colgó la medalla de bronce a los colombianos. Esto no es un relámpago de fulbito en Huanchaco, una pichanga de solteros y casados, tampoco un ‘partidito’ de apuesta. Aquí se pone en juego el prestigio de un país y el sacrificio de todo un grupo. Le perdonamos que cargue cajas de cervezas, que orine en la calle, sus broncas en sus vacaciones, que falle penales, que lo expulsen y que haga la del ‘Chavo’ a cada rato, pero esto ya es el colmo. Supera la irresponsabilidad. Esto no se arregla bailando ‘El cervecero’ o brindando con música de Chacalón. Pero como nadie le dice nada, no le importa nada. Rexuxa...

Y siempre le repito lo mismo, haz tu chiche y ‘huevaditas’ en campo contrario, en la zona roja del rival, pero le llega altamente. Hizo un primer tiempo extraordinario, como casi nunca, pero en el complemento fue un verdadero desastre. Querer cubrir la pelota a 10 metros de tu área es una estupidez. Tiro libre, se abre la barrera y el 1-1. Luego se cobra una falta y su centro horroroso va a las manos del arquero que saca de inmediato y agarra mal parada a la defensa. Le sobra a Peña y el bote le gana a López. Luis Díaz, de lo mejorcito del torneo, definió como los dioses. No hubo uno que salió a cortarlo ni chancarlo. Eso pasa cuando todos son sanos atrás. Nooooo...

Destaco lo de André Carrillo, Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Pedro Gallese, quienes estuvieron en un buen nivel. La ‘Culebra’ hoy es nuestra referencia. Imparable y solidario. Ha crecido en efectividad frente al arco y en dar una mano al compañero. Desequilibrando no tiene que envidiarle nada a nadie. Lo de ‘Yoshi’ es para aplaudir. Cómo distribuye, cómo desdobla y remata. Renato Tapia es el señor, patrón y jefe del mediocampo. Pierna fuerte y fútbol. El ‘Pulpo’ dio seguridad y no tuvo fallas en salida. Eso da muchas garantías. Así es..

Me quedo con una gran preocupación. La defensa ha sido el punto más frágil. Nos dimos el lujo de alinear a Corzo y Ramos juntos en varios choques. Y, sinceramente, dimos muchas ventajas. Ninguno está para la alta competencia. Son mundialistas, excelentes profesionales y suman en la interna, pero eso no es suficiente. La cabecita de Miguel Trauco está en otro lado. No puede haberse olvidado de jugar. Me cuentan que anda como loquito escribiendo en las redes y tirando maicito a ‘toditas’ las palomas de la iglesia de San Francisco. Alexander Callens, Anderson Santamaría y Miguel Araujo son recambios que necesitan de un consagrado al lado. Bueno, espero que esta noche Messi levante la Copa porque se lo merece. Ya Neymar, quien es un fuera de serie, me tiene cansado con sus payasadas...

Me voy, soy fuga.