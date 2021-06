Del saque somos carnecita... Le ganamos a Colombia y cortamos una racha de diez años sin vencer a los cafeteros, pero la euforia ya pasó. Recibí doble regalo con el triunfo de la selección y ahora hay que estar concentraditos en el duelo de mañana con Ecuador. Si logramos los tres puntos, aseguramos el segundo lugar del grupo y la clasificación a cuartos. Una golondrina no hace un verano y el grupo debe ser serio, responsable y empezar a tener madurez para sostener un buen rendimiento y seguir creciendo. Cada partido es una nueva final. Sí, señores...

Colombia nos goleó en Eliminatorias y nos subestimó en la Copa América. Que no nos pase lo mismo ante Ecuador, al que hace poco le ganamos en Quito. Los norteños no tendrán a su goleador Enner Valencia, ese que se fugó en una ambulancia de un estadio por juicio de alimentos, pero tiene a Gonzalo Plata, que ya nos ‘vacunó’, arranca la moto en diagonal y es peligroso en el área. Marcos López deberá respirarle en la nuca, ya lo hizo con Cuadrado y que siga demostrando que está para otro level. Así es...

Está de moda el ‘chocolate’, resultó para desesperar a los colombianos, pero tampoco hay que abusar. Si lo hacemos cerca del área rival sería mejor. Cueva, Carrillo y Peña deben juntarse más, cuidado que ya le apuntaron la placa a Lapadula y hay que jalarle marca. Me gustaría ver al ‘charro’ Ormeño haciendo dupla con el ‘Bambino de los Andes’, algo que no espera el rival, abriéndose espacios y tener otra variante en el juego aéreo. Que esta Copa América también sirva para encontrar nuevos jugadores y crear una competencia sana en el plantel. Y no va cher...

El chamaco Kluivert Aguilar viajó ayer a Bélgica para jugar en la Segunda División de ese país. Su pase pertenece al grupo dueño del Manchester City y ojalá aproveche. Condiciones tiene y la única manera de mejorar es tener exigencia en un medio competitivo. Ojalá que se acomode rápido a la ciudad, clima, idioma, no extrañe a los amigos y pronto pueda tener una oportunidad en la Blanquirroja. Así es...

