Del saque somos carnecita... La firme que todavía me cuesta creer que Messi se va del Barcelona. Hay mucha información en las redes y medios, y las más importantes nacen desde Argentina. Las primicias las suelta T y C Sports. Pasa por mi cabeza que el papá de la ‘Pulga’ está en Rosario y chorrea los datos. Está manejando el show y en eso los argentinos son especialistas.

Su entorno es el que ha creado este bolondrón mundial porque lo único oficial es el burofax. ¿Cuál es la intención real? A lo mejor presionar al presidente Josep Bartomeu para que renuncie al cargo. O que con una moción de censura y 16 mil 500 votos manden elecciones de urgencia. La idea es que entre el candidato Laporta o Font para botar con una llamada de un minuto al buldog Koeman.

Ha trascendido que Leo entrenará el lunes. También su hermano Luisito Suárez. La puerta no está totalmente cerrada. Según el abogado del ’10′, su cláusula procede para desvincularse gratis. Entonces para qué tantas idas y vueltas. ¿Por qué no da conferencia y dice me voy por esto y esto? La llamada a Guardiola, la sondeada del PSG, el audio con el ‘Kun’, el interés del United, para mí es pura relojeada hasta que no le vea la carita al mejor de la historia anunciando su verdad. Sí, señores...

Cambiemos de chip y ahora somos candela. Me pasan la voz que ese extremo que vive al frente del Mall Aventura Plaza ya está ‘suelto en plaza’. Cuentan que su esposa no lo hackeó. Lo que sucedió es que tuvo tres minutos de demencia. Chapó la tablet de su casa para entrar a su Instagram y se olvidó de cerrarlo por alguna razón o distraído. La cosa es que su señora revisó el aparato y se ganó con toda la cochinadita, donde se regala y centra a varios seleccionados y peloteros. Ya están en ‘abertura de carne’.

El jugador tiene varios inmuebles y al parecer han llegado a un arreglo: la mitad para cada uno con los depas. Con la plata el acuerdo es distinto. El muchacho, en una maniobra elegante, logró sacar todo sus ahorros del banco y solo le dará una pequeña parte, pero no la mitad. O sea, le dio un calmante a la doña para que no haga escándalo. Curuju...

Nuestro fútbol no va a avanzar nunca. Ayer, en la transmisión de un partido, vi a un chamaquito cuyo viejo es el bravo de un canal de cable, que comete un penal clarísimo y el relator dice que fue un tropiezo. A la siguiente jugada, gana una dividida y le revienta cohete: ‘Imponiendo respeto’. No lo ayuda a crecer y lo engaña. En ese mismo equipo, que se llena la boca con que son los revolucionarios de los menores, hay una argolla de mela. Qué feo... Me voy, soy fuga