El exvolante de bigotitos pasa un buen momento, solo le falta chamba fija para que no maletee a los entrenadores

Del saque somos carnecita. .. La verídica que los tres arqueros de la selección: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar) y José Carvallo (Universitario) han tenido un bajón y preocupa porque se viene la Copa América. Ahorita los metes a la licuadora a los tres y sale una mano, pero de plátano. No agarran ni mela. No salvan a sus equipos. Lo peor es que el ‘Pato’ Álvarez y Diego Penny son mantequilla Laive y ni mirarlos. Leao Butrón ya pasó los 40 y le duelen hasta las canas cuando vuela. Tiene que cuidarse para que no le dé artrosis. Afuera está el chico Alejandro Duarte, quien la vez pasada debutó con el Lobos BUAP y le clavaron 4. No veo un nombre que me convenza. Hay que recuperar a estos muchachos urgente. Sí, señores...

Los técnicos nacionales están ‘parchando’ a los extranjeros. Javier Arce líder con 5 puntos de ventaja sobre el ‘Alcanzapelotas’ a cinco fechas que acabe el Apertura. Los jugadores del Binacional no tienen ni terma para bañarse en el estadio de Juliaca y sacan resultados de local y visita. Los del Rímac se rehabilitan en su propio tópico y cuentan con camarín vip. Y ayer ‘Chemo’ se burló de Nicolás Córdova. Vallejo fue una poesía en el ‘Monumental’ y además bailó marinera. Fue 4-0 y pudo ser media caja tranquilamente. Me parece que el chileno ya está aderezado y solo falta freírlo. Es increíble que la crema pretenda ser protagonista con un DT que viene de descender en su país. Nooooo...

El exvolante de bigotitos pasa un buen momento. Recientemente fue padre, Ñol convocó a su hijo a la Sub 23 y su hija la rompe como cantante de salsa en la orquesta femenina D’Kandela. Solo le falta encontrar chamba fija para que no maletee a los entrenadores. Ah, me olvidaba, cuando lleve a la gente a pichanguear por Lima o provincia, que sea equitativo con la repartición y no se la lleve toditita. Lo justo...

El ‘Cabezón’ no cuenta con el ‘Rei’ porque está mal físicamente y por eso lo mandó a la reserva. Le exige porque cree que puede dar muchísimo más y eso vale. Pero debe medir con la misma vara al plantel. Es cierto que el delantero es ‘bombero’ al mango, pero uno de sus asistentes también se toma hasta el agua oxigenada del botiquín. Es el mismo que ahora se codea con árabes. Vive de sus padrinos a pesar de que ni se le entiende cuando habla. Curuju... Me voy, soy fuga.