Faltan 24 horas para el Perú-Francia y ‘El Bombardero’ no puede más con la ansiedad

Del saque somos carnecita... Faltan 24 horas para el Perú-Francia y la ansiedad se come mis tripas. Hay angustia, porque estaremos atentos también al Dinamarca-Australia , que decidirá la serie si los ‘vikingos’ logran zafar de tremendo problema, pues tengo la sensación de que los ‘Canguros’ no pierden. La pregunta es: ¿Planteamos el partido de fútbol a fútbol o amarramos el mediocampo? Si es lo primero, alinearíamos con Yotún y Flores (Tapia lesionado) en la contención. Por los extremos, Carrillo y Cueva, y adelante Farfán detrás de Guerrero. La segunda es que Aquino vaya por ‘Orejas’. Hay un runrún de que Polo es una posibilidad para que haga recorrido por la derecha. La misión es que no juegue Polo, pero tampoco Mbappé. El sistema solo lo sabe el misterioso de Gareca. Ya no estamos para experimentos, caprichitos ni cábalas. Toca romperse el lomo y que el ‘Tigre’ no vuelva a cometer la burrada de sentar a nuestro capitán. Sí, señores...

En mi viaje de Moscú a Ekaterimburgo habían muchos peruanos que reclamaban porque los dejó el vuelo. Me acerqué para defender a mi gente y ahí conocí a Lucecita, la única persona que trabaja en el aeropuerto y habla español. Fue click a primera vista. Ella guerreó dos horas para que no paguemos un mango. Se peleó con todo el mundo y consiguió que lleven a todos a nuestro destino. La flaca de cabello bien negrito, cejas dibujadas, delgadita, pero con buen ataque y defensa, me pidió mi celular. No soy botado, allí hay dos testigos. Es tan linda que me presentó a Violeta y otras amigas. La acompañé a que fume un cigarro y le pregunté: soltera, casada, viuda o divorciada: “Mi chico es colombiano, pero voy a seguir conversando contigo”. Coordinamos una reunión de bienvenida para el viernes que vuelvo con su batería y la mía. Se despidió con un beso en cada cachete y una coquetería que me enfermó. Nunca fui ‘partidor’, pero creo que siempre hay una excepción. Riquísima y recontra chévere. Así es...

Volvamos a lo que realmente interesa a todo el Perú. Tu final, mi final, nuestra final, como diría ‘Tigrillo dos Santos’. Dos delanteros complicarían a los galos, donde Varane aparece más seguro que Umtiti, que es un crack, pero no estuvo fino en el debut. Igual, así sean del Real Madrid y Barcelona, si la ‘Foquita’, ‘Culebra’ y ‘Depredador’ están enchufados, hacen la fiesta y con luces todavía. Y voy a repetirlo por enésima vez, que Advíncula y Trauco se turnen en salida para que no le jueguen a sus espaldas con Dembélé y Mbappé, quienes parecen carteristas de La Parada. Si somos blanditos, ni siquiera van a deletrear sus apellidos de las camisetas. Hay que ir duro, hueso y balón. Primero uno, después otro y así dan la vuelta. Todos corremos, marcamos y metemos. No hay otra, si queremos seguir en este sueño. Y no va a ser...

Por siaca, ojito a ojito con el ‘Principito’ Griezmann. Es muy vivo, pícaro, palomilla. Es de los mejores del mundo con y sin balón. Es una rata sacando a los backs del área. Además, presiona en salida. Ramos y Rodríguez síganlo hasta al baño. Tiene pique en corto, desmarque y definición. Lo bueno es que el ‘Mudo’ y la ‘Sombra’ ya han tenido batallas con bravos. Pero igual, que no gire ni para mirar a la tribuna. Hay que tratar de no cometer faltas, porque Pogba es especialista en pelota detenida. Imagino que Gareca ya tiene su once, su esquema, su cábala y su discurso ante cualquier resultado. Lo único que le pido es que no haga la del Chavo, porque nos vamos a la mela. Miren a México y Japón que consiguieron triunfos con las apuestas 15 a 1. No hay monstruos ni invencibles en la Tierra. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

