La familia y la ‘patrona’ del chato le han puesto la cruz y no pueden ver ni en pintura a un patita del jugador 

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Así que la familia y la ‘patrona’ del chato que hace rato viene haciendo la del ‘Chavo’ le han puesto la cruz y no pueden ver ni en pintura a un patita del jugador cuyo apellido empieza con ‘M’ de Mejía. Ya se enteraron que ese ‘man’ es su amigo de la noche, conoce muchas muchachitas que no les importa salir con casados y encima le maneja varias cuentas. La firme que a sus 27 años ya está grandecito para saber distinguir quién es quién y dejarse de ‘cuevadas’. Sí, señores...



Ya me contaron que ‘Si tú quisieras’ está poniendo al palo un depa que compró por San Luis. Las malas lenguas aseguran que se ha excedido en los gastos y para tener en azul sus cuentas no le queda otra que venderlo por menos billete del que le costó. Curuju...



El portero Carvallo demostró su gran corazón y dijo presente con unos chibolos sufriditos de Condevilla. Como ellos van a armar una chocolatada, el golero les envió los guantes con los que atajó en el clásico para que armen una rifa y entren fondos. La firme que el crema es un caballerito y también les ha prometido regalitos y panetones para el día de su evento. Vale...



El que anda por Lima es un tal ‘Relojito’, que jugó en Matute y también en el Callao. El hombre se fue a Estados Unidos a guerrearla, pero dicen que ha regresado con sus buenos ahorros y está ayudando a los suyos. La gente de su barrio está agradecida, aunque cuando salen con él esconden sus ‘bobos’ de marca, no vaya a ser que se le despierte el ‘gusanazo’. Noooooo... Me voy, soy fuga.