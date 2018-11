Felicito a Emanuel Herrera, sumó 39 goles y superó el récord de 37 que hizo Eduardo Esidio en el año 2000

Del saque somos carnecita... La firme que no entiendo a esos que les gusta meterse con personal ajeno. Llevan ese bicho incurable en la sangre, es la adrenalina que los excita, les encanta atropellar todo lo que ven. Ojo que lo he visto tanto en hombres y mujeres. Yo no soy un santo, pero tengo códigos, barrio y respeto a mis ‘causas’. No jueguen con fuego. Miren lo que le pasó al futbolista brasileño del Sao Paulo, cruzó la línea y se fue pa La Habana. En estos tiempos hay que andar con cuidado, porque hay locos que te meten plomo solo porque los miraste mal. Así es...

Felicito a Emanuel Herrera, que sumó 39 goles y superó el récord de 37 que hizo Eduardo Esidio en el año 2000. El brasileño era uno del montón en su país, nadie lo conocía, pero llegó al Perú e hizo historia. Ahora le tocó al ‘9’ argentino, que para nuestro medio es un artillero que marca la diferencia, le hizo goles a todos los equipos, de todas las formas y solo le faltó vacunar a UTC. Algo que no logró en su paso por México, que con Lobos y Tigres no marcó ni un solo gol. Y en Emelec de Ecuador apenas marcó un solo tanto en 11 partidos. En nuestro torneo recuerdo que vino Oscar Dertycia, que con 36 años se paseó en el 2001, Fabián Artime tenía 37 y fue goleador en Melgar. Así es...

Ya me contaron que un entrenador que dirigió en Lima y ahora dirige por la sierra, está que se regala con lacito y todo por Ate. El ‘chato’, que se parece a un exdelantero rimense, pero más viejo, tiene gente que le hace las relaciones públicas y ofrece buenos asados para meterse por los palos. Hummmmm...

Hay un runrún de que ‘Conejo gordo’ le está ‘echando maicito’ a la secre del edificio donde trabaja. Ya está con roche, porque todos saben que anda detrás de la muchacha y a ella ya lo vacilan con él. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.