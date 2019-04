Del saque somos carnecita.. . La firme que el sábado casi me agarro a cabezazos viendo la tele. Ese ‘empresario’ la pegó de dolido y poco le faltó para decir que por culpa de ella se quedó misio, cuando ya me contaron que el que mueve las fichas, el dueño de la billetera, es un familiar y él solo es pantalla. Como si fuera poco, ‘camaronea’ en los boxes con trago, casa de playa y naves a su ‘causa’, el ‘Rey de los casinos’. El tipo quiso impresionar diciendo que vendió su ‘Meche’, pero la nave tenía más años que la ‘Pepa’ Baldessari y valía únicamente un sencillo. Al final, se demoró casi dos años para darse cuenta de que su pareja un poco más y le pedía plata para darle un besito. Por eso a los muchachos les digo que estudien, chambeen por la legal y lo principal, elijan bien a la persona que estará a su lado toda la vida. Una cara bonita, un cuerpazo, no duran para siempre. Una buena mujer es una bendición en casita. Y no va cher...



Ahora se viene lo bueno en el hexagonal sub-17. La eliminación de Brasil complica un poco más la clasificación al Mundial, porque de seis iban cinco. Ahora hay que pelear por cuatro cupos. Que los chiquillos no se presionen por ver un estadio lleno ni se dejen pintar pajaritos con algunos empresarios, que solo desean vivirlos. Mañana arrancamos con Argentina, que viene en alza y eliminó a los brasileños. El equipo del ‘Payasito’ Aimar tiene buenas individualidades, pero nosotros somos un equipo y el público debe llenar San Marcos para hacer sentir la localía. Así es...



Al final de la avenida Javier Prado, la gente se empieza a preguntar quién armó el plantel. No se reforzaron los puestos donde más se requería y cada vez más, el equipo es una mazamorra. Arriba, si no está el ‘Tanque’, no hay un delantero de recambio; y en la defensa, ese ‘charrúa’ pelado se mueve menos que una tortuga con artrosis. Los rivales ya le apuntaron la placa. La firme que ‘Uña de gato’, a su lado, se siente un ‘kaiser’. Plop... Me voy, soy fuga.