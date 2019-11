Del saque somos carnecita... La firme que la final de la Libertadores entre River y Flamengo le hace bien a los bolsillos de la ‘U’, también a los hinchas peruanos, que se van a ganar con un partido que solo lo podrían ver por televisión, pero del mismo modo debe servir para que nuestros clubes, técnicos, jugadores y dirigentes se pongan a reflexionar. Pasan los años y los ‘grandes’ de este país no pueden pasar ni la primera ronda. Es una vergüenza. La clasificación a Rusia 2018 no mejoró nuestro nivel, todo sigue como antes. Clubes desorganizados, dirigentes con ‘uñas largas’, jugadores sin ambición, hinchas que no van al estadio y árbitros que cada vez dirigen peor. Acá solo se benefician los ‘buitres’, que traen ‘paquetes’ o viejos al borde del retiro que ganan como campeones. Y no va ser...



La verídica que en los peores momentos se ven a tus verdaderos causas. La ‘Pantera’ resbaló y el primero que salió a echarse grasa es el que supuestamente era su ‘hermano’, un boxeador al que lo mandaron al suelo en el primer round en Estados Unidos y se puso a llorar. Uno que de apodo lo llaman como al gran Mauro Mina. En sus redes publicó que no mezclen a todos los pugilistas, porque él sí tiene una vida sin drogas. Lo que se olvidó de decir es que tiene una denuncia por pegarle a su pareja. Así que ‘calladito’ nomás...



Me avisan que en un equipo a rayas despidió a la ‘secre’ del número uno del club. Ella era muy generosa con su jefe y ya estaba con roche. Lo malo es que cuando llegó a trabajar, no la dejaron entrar y por teléfono le avisaron que ya no iba más y que venga por su plata en una semana. Qué palta... Me voy, soy fuga.