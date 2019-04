Del saque somos carnecita. .. Una gran decisión te puede cambiar la vida para bien o para mal. Y la firme que a estas alturas el ‘1’ de la ‘Bicolor’ debe estar dándose de cabezazos por aceptar llegar a La Vicky. A inicios de año manejaba ofertas, pero jugar la Copa le hizo inclinar la balanza y se iba a revalorizar. Lo que no pensó es que estaría en un ambiente donde, de la boca para afuera lo respaldan y le dan palmaditas, pero cuando se voltea lo maletean a forro. Lo peor es que le paran llenando la canasta, ya no es el que sacaba balones imposibles. Lo mejor que puede hacer es arrancarse en junio, porque un ‘viejo verde’ y un ‘solcito’ están que lo cocinan a fuego lento. Ayayayay...



Qué pena da ver al siempre aguerrido Sport Boys convertido en un equipo de liga. Me pregunto quién recomendó a esos delanteros que no la meten al arco así tenga 20 metros de ancho y sin portero. La administración dice que no hay billete, pero lo poco que hay se gasta en traer pan con camote. Fácil le pongo la ‘9’ a ‘Cachito’ Ramírez y mi tío con 7 décadas la hace mejor. Así es...



Estamos todos locos. Así que el charrúa mundialista que juega en la ‘Franja’ ya anunció que se va del club en junio, todo porque hay un par de equipos grandes que le están pintando un billete para ficharlo. El pelado no la está haciendo mal, pero ya tiene 37 cheques. A su favor es que en el fútbol peruano vienen veteranos, gordos o algunos que están rotos y así la rompen. Lo ideal sería promover chicos nuevos que ayuden al recambio generacional de nuestra pelotita. Y no va cher...



Ya me contaron que el ‘Diente de oro’ sí que sabe mover bien sus contactos. A mitad de año se quitaría del cuadro de ‘Jack Sparrow’, porque no le están cumpliendo con lo que pidió. Ya le dijo a su representante que le busque un club donde cobre al día y, aunque parezca increíble, podría llegar a un grande que hace 9 fechas no le gana a nadie. Quéeeee... Me voy, soy fuga