Del saque somos carnecita. .. Estamos todos locos. Ahora se sienta una chica en la televisión, cuenta que se ha acostado con uno, otro y otro, y al final le dan un billetón. Encima con el alcahuete de siempre al lado. Mis respetos para las jovencitas decentes que estudian y se sacan el ancho con este tremendo sol trabajando en grifos, como vendedoras en supermercados y en salones de belleza para llevar el pan a casa. Esas mujeres son las que valen. Y no va cher...

LA FIRME QUE EL ARGENTINO DENIS, con 37 cheques, corre y mete como chibolo. Se ha vuelto un ejemplo de esfuerzo, empuja al equipo y se está convirtiendo en líder. Desde que se le vio en febrero con unas mamacitas en Trujillo en una disco, ya no volvió a mostrarse en público, parece que empezó a cuidarse las llantas porque ahora mete hasta el último minuto. No es del antes que trotaba y hasta una tortuga le ganaba en carrera. Los chibolos tienen que aprender que si quieren llegar a la edad del ‘Tanque’ deben olvidarse de amanecidas con trampitas. Así es...

A aguantar en la copa. Nos ganan en último minuto, se roban puntos de nuestra casa y nos agarran de sonsos. Mañana celestes y mistianos tienen que reivindicarse, dar pelea y no pecar de inocentes. Ya estamos cansados de que en el torneo local se paseen, hagan goles de tijera, cabeza, taquito, pero en la competencia internacional no marcan ni de champazo. Cristal enfrentará a Godoy Cruz, que no viene bien en el torneo argentino, y Melgar jugará en Brasil, donde deberá ser atrevido, porque de lo contrario le pueden llenar la canasta. En estos partidos se ve el coraje y empuje del jugador. Sí, señores...

La llegada del árabe del sur al primer puerto es puro cuento. El bravo está más cerca de dejar el fútbol que de meter billete en otro club que no sea del Misti. Dicen que su ‘patrona’ ya le dijo que está bien de regalar las fichas y ahora el hombre está buscando un terreno para dejar dos canchas y una concentración para los rojinegros y abrirse a otros ‘business’. Curuju... Me voy, soy fuga.