Del saque somos carnecita... La firme que lo de Cristiano Ronaldo es asombroso, increíble. Saltar 2.41 metros y de espalda, solo lo hace un deportista de alta competencia. Es un tipo que se hizo a base de esfuerzo, sacrificio, perseverancia. Es un animal del área, del gol y que duerme en una cámara hiperbárica. Ahora ha salido un estudio que dice que tiene la edad biológica de 23 años por su porcentaje de grasa. Hasta en su alimentación es el mejor. Eso sí, no me lo comparen con Messi. Es como decir Rocky ante Iván Drago. Lo de Leo es natural, original, ya era extraordinario en los testículos de su viejo. El portugués se ha hecho en el gimnasio, endocrinólogo, psicólogo, nutricionista y pegando el balón a la pared mil veces al día. Por eso los robots nos van a gobernar en el futuro. Gana una Champions y quiere otra. Se lleva el Balón de Oro y ya piensa en el próximo. Su mérito es que en sus vacaciones camina de la mano de su personal trainer. Aquí, el domingo, ya estamos en ‘Barranco Bar’ liquidando hasta el día siguiente. Sí, señores...

La verdad que dio vergüenza ajena ver a la gordita Katia con Natalia y Maicelo en su programa ‘Tunait’. No entiendo cómo una entrenadora de vóley puede ser tan vulgar y dirigir a menores de 15 años. Una medalla de plata no te da libertad para hablar lo que se te antoje. Por siaca, como afirma la gran Cecilia Tait: ‘No ganamos nada en Seúl, perdimos la de oro’. Una dama no se expresa así. Y no va a ser...

Bien la ‘Foquita’.A un chibolo de Carabayllo, que perdió su casa en un incendio, le regaló sus útiles. Encima, le mandó la camiseta de la selección y la pelota con que se jugará el Mundial. Y para coronar, ha pedido que lo lleven a la concentración, cuando venga al amistoso con Escocia, antes de irse al Mundial. Vale...

Me pasan la voz de que el ‘Muerto’ Gonzales, quien fue mundialista de México 70 y macho de machos con la blanquiazul y rosada, está en cama, malito de salud. La familia necesita el apoyo de dichos clubes y de la Federación. Acuérdense de las viejas glorias como el tío, que dejaba la vida por la blanquirroja y rascaba y planchaba con la cara. Así es... Me voy, soy fuga.

