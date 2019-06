La firme que el 'Depredador' es querido por los hinchas del Internacional en Brasil

Del saque somos carnecita... Porto Alegre no parece Brasil. Hay frío, no hay mucho ambiente de Copa. La fiesta recién se armó en la noche cuando arribó la ‘Blanquirroja’. Las mamacitas andan escondidas y tuve que irme a la playa, que está como a una hora de distancia del centro, para relajarme del estrés de mi vuelo. Con mi causita Alan Ramírez, el gráfico de América, patrullamos la zona e hicimos un ‘escaneo’ por los barrios, pues esta zona es un poco movida. Pero yo soy del Callao, he lateado por Atahualpa, Castilla, La Perla Baja, Barracones, La Siberia, así que esto es como parte de mi infancia. Y no va cher...



La mancha de peruanos recién está llegando, creo que seremos locales el sábado ante los ‘venecos’. El ‘Hincha israelita’ es uno de los más reclamados por los medios y es más figureti que todos los que se sientan en el ‘sillón rojo’. Lo bueno es que es humilde y, aunque no lo crean, jala miraditas. Curuju...



Me di una vuelta por el entrenamiento de la ‘Vinotinto’, que nos lleva dos días de ventaja trabajando en Porto Alegre. Ya se acomodaron al clima, el horario y ya tienen el equipo listo para enfrentarnos en el debut. El goleador Salomón Rondón ensayó definiciones con pelota parada y hay orden de uso restringido de celulares para que no se desconcentren llamando a las novias, trampas o amiguitas. También está prohibido estar subiendo fotos o videos a las redes sociales. O sea, más concentraditos que nunca, porque se creen fijos para sacar tres puntos ante la ‘Bicolor’. Guarda ahí...



La firme que el ‘Depredador’ es querido por los hinchas del Internacional. Recorrimos alrededores del club donde juega y los hinchas nos hicieron saber que casi casi ya es un ídolo. Ya no hay camisetas con su nombre en la tienda oficial, solo encuentras algunas ‘bambas’ en la calle. Muchos hasta dicen que si hubiera sido brasileño, fácil jugaba en el ‘Scratch’. Asuuuuu...



La firme que me da mala espina esa visita del ‘antipático’ en San Luis. Ese ‘man’ no da puntada sin hilo y hay algo raro por allí. Solo les digo que si nos va mal en la Copa América, puede ser el fin de una era para pasar a otra. Por ahora lo dejo allí nomás...



Me voy, soy fuga.