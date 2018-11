La firme que los que disputarán el título nacional son lo mejorcito que tuvimos en el año

Del saque somos carnecita... La firme que los que disputarán el título nacional son lo mejorcito que tuvimos en este año. Cristal ya está esperando en el balcón, Melgar acaba de ganar el Clausura y disputará la semifinal con Alianza, que sin haber ganado un torneo en el año y sin ser líder del acumulado, podría ser bicampeón. Lo veo parejo, la altura podría ayudar a los mistianos, pero los partidos se ganan en la cancha y nada está dicho. Así es...

La ‘U’ tuvo un equipo de medio pelo y la verídica cumplió con lo que tenía que hacer: salvar la categoría. Lo mejor que tuvo fue su hinchada, que cuando entendió que las amenazas y la violencia no eran la solución, se puso la camiseta y llenó las tribunas. Eso fue vital, decisivo, un plus para los jugadores y así maquillaron el desastre de los administradores. Fácil deberán cambiar más de medio equipo. Y no va cher...

Es lamentable que una final de Copa Libertadores, que es histórica, que acaparó las miradas en todo el mundo, se manche por culpa de unos salvajes que le hacen tremendo daño al fútbol en Argentina y en todas partes. Aún no hay fecha para que River y Boca jueguen la revancha, que se ha convertido en un ‘clásico de la vergüenza’. Hay muchos intereses económicos y de poder en juego, y como dice el paraguayo José Luis Chilavert: la ‘Corrupbol’ solo ve el billete. Así es...

Tremenda fiesta la que se vivió en el ‘Mansiche’. Un lleno total con fútbol, goles y dos equipos que entregaron todo. El 1-1 entre Mannucci y Vallejo aún no inclina la balanza para nadie. Cualquier cosa puede suceder en la vuelta. Y ahora que se ve tanta violencia, destacó el abrazo y saludo que se dieron ‘Chemo’ y ‘Pepe’ Soto al final del partido, cuando se armó la polémica por el empate del cuadro ‘carlista’. Los hinchas y jugadores se calentaron, pero los técnicos dieron el ejemplo de que todo es parte del deporte. Vale... Me voy, soy fuga.