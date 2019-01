Del saque somos carnecita. .. Lo había dicho en la previa: Concha, López y Olivares tenían que asociarse para dominar la rudeza de Paraguay. Ninguno de los tres se mostró ayer. Concha sigue sin ser el ‘10’ que mueve los hilos. López parece que ya se fue a la MLS, porque hasta ahora ni un chispazo de lo que hizo en Cristal, donde se ganó el titularato y anotó goles importantes. Lo del ‘Zancudito’ me preocupa, porque tiene técnica y talla, pero le gusta jugar lejos del área. Hay que ponerle una brasa de carbón en el pecho para que se caliente y viva el partido. Así es...



La firme que van dos partidos y no veo un patrón ni estilo de juego en la Sub-20. Han sido dos años de preparación y el plantel parece que recién ha empezado a conocerse. Le ganamos a Uruguay con un penal que no fue y porque la suerte estuvo de nuestro lado. Ayer entramos dormidos, creyendo que manejando el tiempo y la desesperación del rival nos iba a favorecer. Al final nos ‘vacunaron’ y los desesperados fuimos nosotros. Cuando estuvimos abajo en el marcador recién encimamos, más por orgullo y ganas que con fútbol. Ayayayay...



El Sudamericano es una gran vitrina para que los cazatalentos te vean, te lleven a un club extranjero y mejores la economía de tu familia. Eso es algo que creo que los muchachos aún no han entendido. Salvo el portero Franco, hasta el momento ninguno me llena los ojos. Hay poca regularidad en los seleccionados y eso se nota a leguas. Quedan dos partidos y hay que jugarlos a muerte, como una final, con la sangre en el ojo, sin miedo en las divididas ni corriendo como si tuvieran una mochila en la espalda. Creo que el ‘Tigre’ y el ‘Turco’ se deberían reunir, conversar y analizar el rendimiento del equipo. Y no va cher... Me voy, soy fuga.