Del saque somos carnecita. .. Tuvieron que pasar dos años para que en Matute se vea un juego más elaborado y a ras de piso, como le gusta al hincha blanquiazul. Es cierto que con el ‘Profesor’ se ganó un título, pero su juego al pelotazo nunca ilusionó, por eso nadie lo extraña y ayer todos ovacionaron a Russo, que aprobó el primer examen, aunque hay muchas cosas que mejorar, especialmente en la defensa...



La zaga sufrió el primer tiempo, cuando los ecuatorianos pusieron ritmo e intensidad. Salazar, Riojas, Costa y Rossel parecían postes ante la velocidad de los norteños, pero ahí estuvo Cartagena para apoyar a los zagueros. Para suerte de los victorianos, en el campeonato local no los van a exigir tanto porque aquí, salvo algunos partidos, se juega a ritmo de masters. Curuju...



Me gustó lo de Manzaneda. El flaco es desequilibrante, juega y hace jugar. Solo espero que se ponga más fuerte, unas papas más al caldo para aguantar el choque. Ojalá lo potencien y pueda ser ese volante que rompe defensas por su banda...



El ‘zancudito’ ya está en Portugal. El que lo llevó fue ese patita que se apellida como el autor de los dos goles a Brasil en el Mineirao y la firme que hizo bien su chamba, porque el chamaco casi ni jugó en el Sudamericano. Que crezca y se consolide, porque nos falta un ‘9’ que las meta todas. Y no va cher...



La firme que no entiendo la molestia de los ‘cheleros’ porque Emelec les puso un hincha gordito como rival. No dicen que todo lo ven como empresa y por eso vendieron a sus mejores jugadores, los norteños también metieron al campo a un aficionado por marketing y no es para arañarse. Lo que deben hacer es entrenar más porque los ‘eléctricos’ los pasaron por encima y esa defensa fue un parque de diversiones. Qué feo...



